ASIAD 2026: Dieu Ly conquista un bronce de forma dramática en karate

Nagoya, Japón (VNA) - La karateca vietnamita Nguyen Thi Dieu Ly conquistó hoy la medalla de bronce en la categoría femenina de kumite en la división de los 68 kg del karate de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, tras imponerse en un emocionante combate ante la representante del país anfitrión, Kama Tsubasa.



El combate por la medalla de bronce, disputado en el Palacio de Deportes de la ciudad de Toyohashi, en la prefectura japonesa de Aichi, estuvo marcado por la máxima igualdad.



Dieu Ly y Kama Tsubasa terminaron empatadas 4-4 al término del tiempo reglamentario. Sin embargo, la vietnamita se llevó la victoria gracias a la regla SENSHU, que reconoce como vencedora a la karateca que consigue primero un punto durante el combate.



Con esta medalla de bronce, Dieu Ly reafirma su sólida posición entre las mejores karatecas vietnamitas de la categoría femenina de 68 kg.



Además, Kama Tsubasa no era una rival desconocida para la deportista vietnamita. Ambas se enfrentaron en la final del Campeonato Asiático de Karate 2026, celebrado en Indonesia el pasado mes de junio. En aquella ocasión, Dieu Ly se impuso por un contundente 5-1 y conquistó el oro, convirtiéndose en la única representante de Vietnam que alcanzó el título máximo del torneo.



Antes de los ASIAD 2026, Dieu Ly figuraba entre las principales esperanzas de oro del karate vietnamita. Comenzó a practicar esta disciplina a los 12 años y alcanzó notoriedad internacional al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Karate de 2022. En los SEA Games 33, celebrados en 2025, también contribuyó al título de oro obtenido por el equipo femenino vietnamita de kumite.



En la presente edición de los Juegos Asiáticos, el equipo vietnamita de karate compite en las pruebas de kumite con los deportistas Khuat Hai Nam, Chu An Duc y Nguyen Thi Dieu Ly.



Antes de viajar a Japón, el cuerpo técnico había señalado al karate como una de las disciplinas prioritarias con mayores posibilidades de aportar medallas a la delegación deportiva de Vietnam.



Con el valioso bronce de Dieu Ly, el karate vietnamita continúa sumando éxitos al medallero de la delegación nacional en estos Juegos. Un día antes, el 20 de septiembre, Bui Ngoc Nhi había abierto la participación vietnamita en esta disciplina con otra medalla de bronce, en la prueba individual femenina de kata./.

VNA