Cultura-Deporte

Mantienen los valores culturales vietnamitas en entorno multicultural de Alemania

La Asociación de los Vietnamitas en la ciudad germana de Dresde organizó el Festival del Medio Otoño de 2026

Una actuación de danza en el Festival. Foto: VNA
Una actuación de danza en el Festival. Foto: VNA

Berlín, 21 sep (VNA) - Aproximadamente 600 vietnamitas residentes en el extranjero, junto con numerosos amigos alemanes, asistieron al Festival del Medio Otoño de 2026, organizado por la Asociación de los Vietnamitas en la ciudad germana de Dresde.

La celebración fue vibrante, rica en cultura tradicional y fomentó la cohesión comunitaria.

El programa atrajo a familias vietnamitas de Dresde y sus alrededores con una variedad de actividades. Comenzó con una animada danza del león, seguida de presentaciones culturales, juegos folclóricos y un taller para elaborar juguetes tradicionales para niños. Esta actividad ayudó a la generación más joven, nacida y criada en Alemania, a conectar más estrechamente con sus raíces.

En su discurso de apertura, Bui Xuan Lam, presidente de la Asociación de los Vietnamitas en Dresde, enfatizó la importancia de mantener el Festival del Medio Otoño para crear hermosos recuerdos de su tierra natal, animar a los niños a amar el idioma vietnamita y a sentirse orgullosos de su cultura nacional.

También agradeció enormemente los esfuerzos de la comunidad por preservar y transmitir los valores tradicionales a las futuras generaciones.

El punto culminante del programa fue el reconocimiento y la entrega de premios a los logros más destacados en el ámbito académico, cultural y deportivo, lo que demostró la profunda preocupación de la comunidad por las nuevas generaciones.

El evento contó además con la presencia de numerosos amigos alemanes, quienes contribuyeron a la promoción de la cultura vietnamita y fortalecieron la solidaridad con la sociedad local.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar de la gastronomía tradicional, en especial de los pasteles de luna y los pasteles de arroz glutinoso.

Los niños recibieron regalos y faroles, y participaron en el Festival del Medio Otoño, un desfile de faroles y la observación de la luna.

El Festival del Medio Otoño de 2026 en Dresde reafirmó así su papel como puente cultural, ayudando a la comunidad vietnamita a preservar su identidad en un entorno multicultural en Alemania./.

VNA
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