La cultura tradicional cobra nueva vida en el Vietnam contemporáneo

Hanoi (VNA) - En los últimos tiempos, numerosas localidades han puesto en marcha iniciativas para preservar los festivales, promover las artes tradicionales, renovar la educación cultural y artística y ampliar los espacios creativos, acercando así la cultura al público en línea con lo que plantea la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político. Al seguir formando parte de la vida contemporánea, los valores culturales tradicionales no solo se conservan, sino que también se revitalizan y proyectan hacia el futuro.



Preservación de los valores culturales a través de la vida contemporánea



El 19 de septiembre, la Asociación de Artistas Escénicos de Vietnam celebró en Hanoi la 17.ª edición del Día del Teatro de Vietnam y una ceremonia en homenaje a los fundadores del teatro tradicional. El encuentro brindó a los artistas la oportunidad de rendir tributo a sus predecesores y reafirmar su responsabilidad de preservar y promover el teatro nacional.



En Ciudad Ho Chi Minh, un seminario celebrado el 17 de septiembre con motivo del 50.º aniversario del Teatro de Cai Luong Tran Huu Trang analizó la contribución de la institución a la vida cultural de la ciudad y abordó sus perspectivas de desarrollo.



Fundado en 1976, el teatro ha reunido a varias generaciones de artistas, escritores, directores y músicos, contribuyendo a preservar y promover el cai luong del sur de Vietnam, una forma tradicional de teatro musical.



La Artista del Pueblo Trinh Kim Chi, presidenta de la Asociación de Teatro de Ciudad Ho Chi Minh, destacó la importancia de formar a una nueva generación de profesionales, transmitirles los conocimientos y técnicas del oficio y cultivar en los jóvenes artistas la pasión y el sentido de responsabilidad. Asimismo, señaló que el cai luong debe acercarse a las nuevas audiencias sin perder sus rasgos tradicionales, incorporando al mismo tiempo nuevas propuestas escénicas y formas de pensamiento creativo.



Nguyen Thi Thanh Thuy, subdirectora del Departamento de Cultura y Deportes de la ciudad, subrayó que la preservación debe avanzar de la mano de la creatividad y la innovación. Entre las prioridades se encuentran salvaguardar las raíces y la identidad del cai luong sureño, al tiempo que se desarrollan nuevas formas de expresión y temáticas dirigidas al público contemporáneo, especialmente a los jóvenes. También consideró necesario fortalecer la formación de recursos humanos, digitalizar los archivos y ampliar los intercambios internacionales.



Artistas e intérpretes de Cheo (ópera tradicional vietnamita) presentan espectáculos que se han preservado y practicado en la vida comunitaria. (Foto: VNA)



Renovación de la educación cultural en la era digital



El rápido desarrollo de la tecnología digital, especialmente de la inteligencia artificial (IA), está transformando la forma en que se crean y consumen los productos culturales y artísticos, lo que plantea la necesidad de renovar la educación y la formación de profesionales. En un taller celebrado el 18 de septiembre en la Universidad de Cultura de Ciudad Ho Chi Minh, los expertos señalaron que la educación no debe limitarse a formar profesionales de las artes, sino también preparar recursos humanos creativos capaces de dominar la tecnología, comprender los mercados, gestionar productos y adaptarse al entorno digital.



El profesor asociado y doctor Lam Nhan, rector de la universidad, señaló que, además de los conocimientos especializados, los estudiantes necesitan desarrollar competencias tecnológicas, alfabetización en datos, gestión de proyectos, conocimientos sobre distribución de contenidos digitales y propiedad intelectual, así como capacidad para trabajar de forma interdisciplinaria.



La doctora Nguyen Thi Thu Thuy, también de la universidad, destacó que la tecnología debe servir para ampliar la capacidad creativa, siempre bajo supervisión humana. A su juicio, dominar la inteligencia artificial no es suficiente para crear obras de verdadero valor si no existe una base cultural sólida, sensibilidad estética, pensamiento crítico y responsabilidad social.



El taller también puso de relieve la importancia de estrechar los vínculos entre las instituciones educativas, las empresas, los mercados digitales y las instituciones culturales, así como la necesidad de desarrollar y ampliar las audiencias de las industrias culturales.



Por otra parte, la Biblioteca de Bac Ninh inauguró el 16 de septiembre una exposición con más de 121 documentos e imágenes sobre la región de Kinh Bac, 114 libros y documentos sobre la historia nacional y cerca de 100 imágenes y materiales sobre los logros alcanzados por la provincia en su proceso de desarrollo, vinculando así el patrimonio cultural con la realidad contemporánea.



En conmemoración del Día de la Cultura de Vietnam



El Departamento de Artes Escénicas, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, publicó el 14 de septiembre una carta abierta en la que invitó a organismos culturales y artísticos, teatros, compañías, empresas, artistas y creadores a organizar actividades con motivo del primer Día de la Cultura de Vietnam, que se celebrará el 24 de noviembre.



En virtud de la Resolución 80-NQ/TW, adoptada el 7 de enero de 2026, el 24 de noviembre fue designado como el Día de la Cultura de Vietnam, que se conmemorará anualmente. La celebración busca brindar al público más oportunidades para participar en actividades culturales, contribuir a su creación y disfrutar de ellas, promoviendo valores positivos y fortaleciendo el orgullo por la cultura vietnamita.



Más allá de los contenidos políticos y tradicionales, el departamento instó a las entidades a organizar espectáculos que combinen un alto valor de entretenimiento con profundidad cultural, calidad estética y mensajes positivos acordes con las necesidades del público actual.



Las actividades podrán celebrarse en teatros, espacios públicos, escuelas, parques industriales, zonas remotas y desfavorecidas, regiones fronterizas e islas, combinando las actuaciones en vivo con su difusión a través de la televisión, la radio y las plataformas digitales./.