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Cultura vietnamita aporta color al Festival Japón de Maintenon/Pierres

Música, danza, artes marciales, artesanías y gastronomía vietnamitas cautivaron al público francés en el Festival Japón de Maintenon/Pierres.

Los delegados aprenden sobre instrumentos musicales tradicionales vietnamitas, que se exhiben en el 4º Festival de Japón de Maintenon-Pierres. Foto: VNA
Los delegados aprenden sobre instrumentos musicales tradicionales vietnamitas, que se exhiben en el 4º Festival de Japón de Maintenon-Pierres. Foto: VNA


París (VNA) – Un festival celebrado en Francia ofreció a los visitantes una visión vibrante de la cultura vietnamita a través de la música y la danza tradicionales, las artes marciales, las artesanías populares y la gastronomía.

Celebrada los días 19 y 20 de septiembre en el departamento de Eure-et-Loir, en la región Centro-Valle del Loira, la cuarta edición del Festival Japón de Maintenon/Pierres tuvo a Vietnam como país invitado de honor, junto con Japón.

La cultura vietnamita cobró vida mediante espectáculos de música y danza tradicionales, danzas del dragón, exhibiciones de artes marciales, talleres de elaboración de to he (figurillas populares) y puestos de comida tradicional.

El alcalde de Maintenon, Thomas Laforge, señaló que el festival fue concebido como un espacio de encuentro entre culturas, transmisión de tradiciones y unión de personas en torno a pasiones compartidas. Más allá de ser un evento cultural, constituye un puente entre generaciones y permite a los visitantes emprender "un viaje al corazón de Japón y Vietnam".

Dinh Ngoc Duc, director del Centro Cultural de Vietnam en Francia, destacó las similitudes entre Vietnam y Japón en cuanto a los valores familiares, los vínculos comunitarios y la preservación de las tradiciones. Mientras tanto, la diversidad cultural y la apertura de Francia ofrecen condiciones favorables para los intercambios culturales y contribuyen a reforzar el "puente de amistad entre los pueblos".

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Los delegados aprenden sobre instrumentos tradicionales vietnamitas, que se exhiben en el 4º Festival de Japón de Maintenon-Pierres. Foto: VNA



El festival también incluyó más de 30 disciplinas de artes marciales, juegos tradicionales, actividades prácticas y programas de bienestar, y atrajo a entre 3.000 y 4.000 visitantes, según estimaciones.

Tran Thu Dung, presidenta de la Asociación Aurore, afirmó que la cooperación entre asociaciones, artistas y profesionales de la cultura vietnamitas en Francia ha contribuido a ampliar el alcance de la cultura vietnamita. Describió la cultura como un importante puente que conecta a los pueblos y a las comunidades artísticas.

La artista Ho Thuy Trang, directora del Grupo Artístico Tieng To Dong, señaló que, mediante eventos como el Festival Japón de Maintenon/Pierres, las actuaciones de música tradicional, canciones folclóricas y danza contribuyen a acercar la cultura vietnamita a los residentes locales y ayudan a las generaciones jóvenes de vietnamitas residentes en Francia a comprender y valorar mejor sus raíces culturales.

El maestro francés de artes marciales Stephane Lesoil, director de la Escuela del Dragón (Tieu Long Duong), también llevó a sus alumnos al festival. Fundada en 2000, la escuela cuenta actualmente con entre 300 y 400 alumnos. Lesoil llevó anteriormente a 28 estudiantes a Vietnam para realizar un viaje cultural y de artes marciales de tres semanas.

Para Pierre Albert, uno de los visitantes locales, las actuaciones vietnamitas fueron hermosas, coloridas y llenas de vitalidad, y le brindaron la oportunidad de conocer mejor las diferentes regiones de Vietnam, sus comunidades étnicas y su rica diversidad cultural.

A través de la música, las artes populares, las artes marciales y la gastronomía, la presencia vietnamita permitió al público francés conocer más de cerca el patrimonio cultural del país del Sudeste Asiático, al tiempo que abrió nuevas oportunidades para el intercambio cultural y la comprensión mutua./.

VNA
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