Tuyen Quang impulsa su cultura y turismo con Festival de Thanh Tuyen 2026

Tuyen Quang (VNA) - La provincia norvientamita de Tuyen Quang inauguró la noche del 20 de septiembre el Festival de Thanh Tuyen 2026, lo que constituye una destacada manifestación cultural y turística destinada a promover la imagen de la localidad entre visitantes nacionales e internacionales.



A la ceremonia asistieron Do Van Chien, miembro del Buró Político y vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional; Pham Thi Thanh Tra, secretaria del Comité Central del Partido y viceprimera ministra, así como dirigentes del Partido y del Estado, representantes de ministerios y organismos centrales, autoridades locales y numerosos residentes y turistas.



Durante la ceremonia, el presidente del Comité Popular provincial, Phan Huy Ngoc, leyó la carta enviada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a los niños con motivo de la Fiesta del Medio Otoño de 2026.



En su discurso, Phan Huy Ngọc destacó que la celebración tiene lugar en un ambiente de alegría y entusiasmo, coincidiendo con una nueva etapa de desarrollo de Tuyen Quang.



El festival constituye también una oportunidad para poner en valor la historia, la cultura y las tradiciones revolucionarias de la provincia, donde conviven numerosas comunidades étnicas con una rica diversidad de costumbres, festividades, música y danzas tradicionales.



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



Tuyen Quang es una tierra de gran importancia histórica y revolucionaria. Fue la capital de la Zona Liberada y del movimiento de resistencia, y alberga numerosos sitios históricos y paisajes de valor, entre ellos Tan Trao, Kim Binh, la bandera de Lung Cu, el Geoparque Global de la Meseta de Dong Van y el monte Tay Con Linh.



Con motivo del festival, dirigentes del Partido, del Estado y de la provincia entregaron 100 regalos a otros tantos estudiantes con dificultades económicas que han destacado por sus esfuerzos académicos.



La ceremonia inaugural incluyó un programa artístico con la participación de numerosos artistas, cantantes y candidatas que llegaron al Top 53 del concurso Miss Vietnam 2026. También desfilaron 45 modelos de faroles y carrozas de la Fiesta del Medio Otoño, creando un espacio colorido y característico de Thanh Tuyen.



Celebrado anualmente, el Festival de Thanh Tuyen se ha convertido en un producto cultural y turístico distintivo de la provincia, contribuyendo a promover sus valores históricos, culturales y paisajísticos, así como a impulsar el turismo, la inversión, el comercio y el desarrollo socioeconómico local./.