ASIAD 2026: Vietnam empata con Tailandia y avanza a cuartos de final

Tokio (VNA) - La selección femenina de Vietnam empató 0-0 con Tailandia en la última jornada del Grupo E del torneo de fútbol femenino de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, disputada la noche del 21 de septiembre en el estadio Nagai de Osaka, Japón, y avanzó a cuartos de final como uno de los dos mejores terceros de la fase de grupos.



Antes del encuentro, ambos equipos no habían sumado puntos en sus dos partidos anteriores. Vietnam perdió 1-2 ante China Taipéi y 0-8 frente a Japón, mientras Tailandia cayó 0-8 ante Japón y 0-1 ante China Taipéi. Los dos conjuntos tenían una diferencia de goles de -9, pero Vietnam ocupaba el tercer puesto por haber marcado un gol.



La situación resultó más favorable para Vietnam después de que Myanmar empatara 0-0 con Bangladesh en el partido anterior del Grupo F. El resultado significaba que Vietnam solo necesitaba empatar con Tailandia para superar a Myanmar en la lucha por una de las dos plazas reservadas a los mejores terceros.



Vietnam comenzó el encuentro con cautela, reforzando la defensa y esperando oportunidades para contraatacar, mientras Tailandia adelantó sus líneas en busca de la victoria. El partido se mantuvo equilibrado en los primeros minutos. En el 26, Ngan Thi Van Su intentó sorprender desde fuera del área, pero la guardameta tailandesa detuvo el disparo. Poco después, Duong Thi Van también probó suerte desde larga distancia, aunque el balón salió desviado.



En la segunda mitad, Tailandia aumentó la presión. La defensa vietnamita tuvo que trabajar intensamente, pero mantuvo la concentración. En el minuto 76, Saowalak Pengngam entró en el área y superó a la guardameta Kim Thanh, pero la defensa vietnamita despejó el balón justo antes de la línea de gol. Cuatro minutos después, Kim Thanh y Diem My volvieron a coordinarse para neutralizar otra situación peligrosa.



En los últimos minutos, Tailandia mantuvo la presión, mientras Vietnam se concentró en conservar el resultado. Ninguno de los dos equipos logró marcar y el encuentro terminó 0-0.



Con el punto obtenido, Vietnam terminó tercero del Grupo E y avanzó a los cuartos de final, mientras Tailandia quedó eliminada. El rival de Vietnam se determinará una vez concluida la fase de grupos./.

VNA