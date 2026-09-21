Hanoi acogerá por primera vez la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica

Hanoi (VNA) - La XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica (IOAA) se celebrará por primera vez en Hanoi, del 26 de septiembre al 5 de octubre, con la participación de 320 delegados de 66 países y territorios.



Durante una rueda de prensa celebrada hoy en la Universidad Phenikaa, Nguyen Van Hien, director del Departamento de Educación y Formación de Hanoi y vicepresidente permanente del Comité Organizador de la IOAA 2026, informó que la capital ha preparado las instalaciones, así como las condiciones de seguridad y logística necesarias para garantizar una competición rigurosa y profesional y una cálida acogida a las delegaciones internacionales.



La IOAA es un evento educativo y científico internacional dirigido a estudiantes preuniversitarios, que contribuye a detectar y formar jóvenes talentos en astronomía y astrofísica, además de promover el intercambio académico y la cooperación internacional.



Según Nguyen Van Hien, durante una visita del 29 de junio al 4 de julio, representantes del Comité Internacional de la IOAA inspeccionaron las instalaciones de la competición y valoraron positivamente las condiciones disponibles, especialmente el Planetario, equipado con un moderno sistema tecnológico.



Para garantizar la seguridad de los exámenes, el Comité Organizador ha preparado planes sobre seguridad y orden público, prevención y extinción de incendios, seguridad de la información, atención médica, seguridad alimentaria y respuesta ante situaciones imprevistas.



Además de las competiciones, las delegaciones tendrán la oportunidad de participar en intercambios culturales y visitar diversos sitios patrimoniales y lugares de interés de Hanoi, como la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Templo de la Literatura y la aldea de cerámica de Bat Trang.



Desde su primera participación en la IOAA, celebrada en India en 2016, el equipo vietnamita, cuyo núcleo está formado por estudiantes de Hanoi, ha obtenido sistemáticamente buenos resultados en las competiciones./.

VNA