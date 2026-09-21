Vietnam y Corea del Sur refuerzan cooperación en formación de cuadros estratégicos

Seúl (VNA) - Vietnam y Corea del Sur acordaron reforzar la cooperación en gobernanza pública, gobierno digital, aplicación de inteligencia artificial (IA) en el sector público y formación de dirigentes y gestores, especialmente cuadros estratégicos vietnamitas.



La cuestión fue abordada durante la visita de trabajo a Corea del Sur, del 20 al 22 de septiembre, de una delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, encabezada por su director, Doan Minh Huan.



El 21 de septiembre, en Seúl, Doan Minh Huan se reunió con el ministro del Interior y Seguridad de Corea del Sur (MOIS), Yoon Ho Jung, ante quien destacó las experiencias surcoreanas en la construcción de una administración pública moderna, el desarrollo del gobierno digital, la gestión local y la seguridad de la población.



El dirigente vietnamita señaló que el país está renovando la organización y el funcionamiento del sistema político, junto con la descentralización, la delegación de competencias y la transformación digital, lo que plantea nuevas exigencias a los dirigentes y gestores en la organización de la ejecución, la coordinación intersectorial y la solución de problemas prácticos.



Ambas partes identificaron cuatro áreas prioritarias de cooperación: fortalecer la capacidad de gobernanza y ejecución de políticas; desarrollar el gobierno digital y la aplicación de IA en el sector público; mejorar las capacidades de liderazgo y gestión local; e intercambiar experiencias para responder a emergencias, desastres naturales y catástrofes.



En 2027, prevén estudiar la organización en Hanoi de un diálogo sobre gobernanza pública y aplicación de IA, con la participación de responsables de políticas y expertos de ambos países. También acordaron avanzar hacia un marco de cooperación entre la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y el Instituto de Desarrollo de Funcionarios de Gobiernos Locales de Corea del Sur (LOGODI), con miras a firmar un memorando de entendimiento y organizar el primer curso de formación para dirigentes y gestores locales vietnamitas.



La delegación se reunió asimismo con Park Jong Min, director del Departamento de Sudeste Asiático de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). Doan Minh Huan valoró el apoyo surcoreano a Vietnam mediante la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y la ayuda no reembolsable.

Doan Minh Huan, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, se reúne con Park Jong Min, director del Departamento de Sudeste Asiático de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). (Fuente: VNA)





Recordó el memorando de 2024 sobre una ayuda de 200 millones de dólares para 2024-2027, los 34 proyectos ejecutados en 2025 por cerca de 56 millones de dólares y el apoyo de más de 61 millones de dólares en 2026. Desde 1994, KOICA ha proporcionado más de 600 millones de dólares a Vietnam, principalmente para la reforma administrativa, la formación de recursos humanos, la salud, la educación y la adaptación al cambio climático.



Doan Minh Huan propuso mantener el apoyo a las áreas prioritarias de Vietnam, entre ellas la respuesta al cambio climático, la transición verde, la ciencia, la tecnología, la innovación, las infraestructuras estratégicas, la seguridad social y el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza. También pidió continuar la cooperación para implementar el Proyecto del Instituto Vietnam-Corea de Ciencia y Tecnología (VKIST), con una financiación de unos 30 millones de dólares.



En materia de formación, propuso que KOICA apoye a la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y al Instituto Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos de Corea del Sur (NHI) en la elaboración y ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de formación de cuadros estratégicos de Vietnam para el período 2026-2030”.



También pidió considerar un proyecto de investigación sobre liderazgo y gobernanza dinámica, así como continuar los programas de estudio y cursos de corta duración en Corea del Sur.



Ese mismo día, la delegación visitó Samsung Electronics y se reunió con su director financiero, Park Soon Cheol. Doan Minh Huan valoró las contribuciones de Samsung al desarrollo socioeconómico de Vietnam y pidió ampliar las inversiones en sectores de alta tecnología, fortalecer la transferencia de conocimientos y apoyar a las empresas vietnamitas para elevar sus capacidades tecnológicas y participar más profundamente en las cadenas de suministro globales.



En cuanto a la formación de cuadros, propuso continuar el Programa VOSP (Vietnam Official Strategic Program), centrado en el pensamiento estratégico, la gestión estratégica, el liderazgo de la transformación digital, la aplicación de IA, el desarrollo del talento y la gestión de la innovación.



También planteó intensificar el intercambio de expertos, desarrollar casos prácticos y combinar seminarios con visitas a centros de investigación, desarrollo y producción de Samsung en Vietnam y Corea del Sur.



Ambas partes prevén establecer un marco de cooperación a largo plazo, con planes anuales, y en 2027 implementar una versión actualizada del programa VOSP, organizar seminarios especializados y desarrollar casos de estudio conjuntos.



La visita contribuyó a concretar la cooperación bilateral en formación de cuadros estratégicos, gobernanza pública, transformación digital, IA, investigación de políticas y desarrollo de recursos humanos, en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur./.