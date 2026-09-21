Vietnam aboga por mejorar la calidad del programa legislativo de 2027

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió preparar con mayor antelación y elevar la calidad del Programa Legislativo de 2027, pasando de priorizar la cantidad de leyes a garantizar su calidad, estabilidad y eficacia de aplicación.



Al orientar el debate del Comité Permanente de la Asamblea Nacional sobre el proyecto del Programa Legislativo de 2027, el informe de trabajo de 2026 y el proyecto del Plan de Auditoría Estatal para 2027, el titular parlamentario señaló que el elevado número de leyes promulgadas en los últimos tiempos ha contribuido a eliminar numerosos obstáculos, pero que ahora la prioridad es garantizar su aplicación efectiva.



Advirtió que el Programa Legislativo ha sufrido demasiados ajustes y que algunos proyectos se han preparado o presentado tarde, con evaluaciones de impacto poco profundas, lo que ha obligado a aplazarlos, retirarlos o recurrir a procedimientos abreviados.



Por ello, antes de incorporar un proyecto al Programa deben estar básicamente definidos el problema que se busca resolver, las políticas, el ámbito de regulación, los recursos y la capacidad de ejecución. Las modificaciones del Programa no deben utilizarse para compensar una previsión deficiente ni los procedimientos abreviados para suplir una preparación insuficiente.



En ámbitos nuevos como los datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías digitales y los vehículos aéreos no tripulados, pidió revisar integralmente el sistema jurídico y delimitar claramente las materias que requieren una ley específica. Las leyes deben regular cuestiones fundamentales y estables, mientras que los asuntos sujetos a cambios frecuentes deben quedar en el ámbito de las autoridades competentes para garantizar la flexibilidad y prevenir al mismo tiempo intereses particulares o locales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





El presidente de la Asamblea Nacional instó además a reforzar la disciplina desde la fase inicial de elaboración del Programa. El Gobierno y los organismos competentes deben prepararse con antelación, mientras que los órganos encargados de la evaluación deben participar desde la formulación de políticas. La incorporación de nuevos proyectos durante el año debe ser excepcional.



En este sentido, resumió las tres exigencias para el Programa Legislativo de 2027: preparación temprana, menos ajustes y mayor calidad.



El viceprimer ministro Le Tien Chau informó que el Gobierno está revisando los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido, así como las resoluciones, directivas y conclusiones de los órganos centrales y los resultados de la revisión integral del sistema jurídico para determinar las tareas legislativas necesarias. El Ejecutivo solo propondrá proyectos con bases políticas, jurídicas y prácticas claras y limitará las solicitudes de incorporación, retirada o aplazamiento.



Al concluir el debate, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh informó que el Comité Permanente acordó en principio considerar la aprobación de la Resolución sobre el Programa Legislativo de 2027 con 23 de los 28 proyectos propuestos. También aprobó cambiar el nombre de la Ley de Gestión y Desarrollo de Materiales de Construcción por Ley de Materiales de Construcción y propuso adelantar al tercer período de sesiones, previsto para mayo de 2027, los proyectos de modificación de las leyes sobre la Organización de las Fiscalías Populares y el Impuesto de Protección Ambiental.



En cuanto al Plan de Auditoría Estatal para 2027, el auditor general Nguyen Huu Nghia informó que el sector cumplió integralmente sus tareas en 2026 y avanzó en la organización, las auditorías y la transformación digital. Para 2027 prevé realizar 139 tareas, de las cuales el 39% corresponderá a auditorías temáticas, operativas, ambientales y de tecnologías de la información.



El plan se centrará en la gestión y uso de activos, las finanzas públicas y el presupuesto estatal, la inversión y construcción, las empresas y organizaciones financieras y bancarias, así como la defensa, la seguridad y los organismos del Partido. También contempla auditorías en nueve ministerios y organismos centrales, la liquidación presupuestaria de 34 organismos centrales y 34 localidades, 24 auditorías temáticas de gran escala, siete relacionadas con medio ambiente, cambio climático y tecnologías de la información y 31 de proyectos de inversión pública.



El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Phan Van Mai, señaló que el órgano evaluador coincide básicamente con el proyecto y recomendó seleccionar las tareas mediante una evaluación de riesgos, reducir el número de equipos y aumentar la profundidad y la interconexión de las auditorías.



Asimismo, pidió prestar especial atención a la aplicación de la Ley de Presupuesto Estatal de 2025, la eficiencia de la asignación y utilización de los recursos y su impacto en el desarrollo socioeconómico. En las auditorías temáticas deberán definirse claramente los criterios de economía, eficacia, eficiencia y resultados, mientras que las de inversión pública se centrarán en la movilización de recursos, los avances y la eficiencia socioeconómica./.