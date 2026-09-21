Política

Vietnam explora con R3 Lithium oportunidades de cooperación en baterías y minerales críticos

Vietnam y R3 Lithium estudian oportunidades de cooperación en transición verde, tecnologías de baterías, reciclaje y procesamiento de minerales críticos.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)
Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Nguyen Van Thang recibió hoy a Linh Austin, presidente y director ejecutivo de la empresa de Estados Unidos, R3 Lithium, durante la cual abordaron las oportunidades de cooperación e inversión en el marco de la transición verde, con especial atención a las tecnologías de baterías, el reciclaje y el procesamiento de minerales críticos.

El vicepremier Nguyen Van Thang señaló que Vietnam considera de manera coherente a Estados Unidos como uno de sus socios de importancia estratégica y expresó su deseo de seguir trabajando junto con las empresas estadounidenses para profundizar cada vez más la asociación estratégica integral entre ambos países, haciéndola más eficaz y sustancial.

Al informar sobre las nuevas políticas destinadas a atraer inversión extranjera directa (IED), destacó que Vietnam está implementando un nuevo modelo de desarrollo, en el que la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital se consideran motores fundamentales. Asimismo, dijo, el país prioriza el procesamiento profundo, la aplicación de tecnologías modernas y la protección del medio ambiente.

En este sentido, Vietnam busca reforzar su integración internacional, incluida su incorporación a las cadenas internacionales de suministro tecnológico, aprovechar los recursos externos para impulsar sus objetivos de desarrollo y crear condiciones favorables para que las empresas extranjeras, incluidas compañías estadounidenses como R3 Lithium, puedan invertir y desarrollar sus actividades de manera eficaz en el país.

Por su parte, Linh Austin expresó su satisfacción por unas políticas vietnamitas de atracción de inversiones cada vez más abiertas y favorables. Asimismo, señaló que el proceso de electrificación del transporte en Vietnam está avanzando con fuerza, en paralelo con el creciente número de vehículos eléctricos en circulación.

También valoró positivamente la capacidad de las empresas vietnamitas para cooperar e invertir en ámbitos en los que R3 Lithium cuenta con fortalezas.

Tras destacar el compromiso de Vietnam de alcanzar cero emisiones netas (Net Zero) para 2050, Linh Austin afirmó que su empresa está interesada en explorar posibilidades de cooperación con socios vietnamitas en materia de transición verde, especialmente en tecnologías de baterías, reciclaje y procesamiento de minerales críticos.

El objetivo, explicó, no se limita a establecer una cadena de suministro, sino que aspira a desarrollar en Vietnam un ecosistema de reciclaje y reutilización de baterías y minerales críticos.

El subjefe del Gobierno dio la bienvenida a las empresas estadounidenses que deseen invertir y desarrollar actividades comerciales en Vietnam y señaló que un mercado de más de 100 millones de habitantes, junto con la creciente demanda de transformación del transporte, ofrece un margen considerable para proyectos relacionados con baterías y nuevos materiales.

Según el dirigente, Vietnam no busca únicamente atraer más capital de inversión, sino también establecer relaciones de cooperación orientadas a la creación conjunta de valor.

En este marco, la inversión debe estar vinculada a la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos cualificados, el fortalecimiento de las capacidades de las empresas nacionales y la creación de productos con valor a escala mundial.

El viceprimer ministro expresó su deseo de que R3 Lithium continúe realizando contribuciones positivas al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos en el próximo período./.

VNA
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