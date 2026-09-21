Festival del Medio Otoño difunde la cultura vietnamita en Japón y Singapur

Tokio (VNA) - Con motivo del Festival del Medio Otoño de 2026, las comunidades vietnamitas en Japón y Singapur organizaron diversas actividades para niños, contribuyendo a crear espacios de intercambio, preservar la lengua materna y la identidad nacional, y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con su país de origen.



Según el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Japón, el 20 de septiembre, la comunidad vietnamita en la ciudad de Sakai, Osaka, en coordinación con la Escuela de Lengua Vietnamita Cay Tre, organizó un programa con motivo del Festival del Medio Otoño, en el que participaron más de 100 alumnos y sus familias.



Al acto asistieron representantes del Consulado General de Vietnam en Osaka, Le Thuong, presidenta de la Asociación de Vietnamitas de la región de Kansai, así como numerosos padres, alumnos y miembros de la comunidad vietnamita.



La danza del león, las actuaciones artísticas, los juegos colectivos y la tradicional celebración con dulces y frutas crearon un ambiente festivo y cálido. En particular, las actuaciones sobre el Festival del Medio Otoño y la patria, interpretadas por alumnos de la Escuela de Lengua Vietnamita Cay Tre, contribuyeron a fomentar entre las nuevas generaciones el amor por la lengua vietnamita y la cultura tradicional.



Nguyen Van Loi, jefe de la Oficina del Consulado General de Vietnam en Osaka, valoró los esfuerzos de la comunidad y la Escuela de Lengua Vietnamita Cay Tre para organizar actividades destinadas a los niños, y destacó que estas iniciativas no solo ofrecen un espacio de recreación, sino que también ayudan a los menores a comprender mejor la cultura y las tradiciones y a mantener vivo el vínculo con su patria y sus raíces.





Niños vietnamitas en Singapur participan en la elaboración de faroles durante el festival. Foto: VNA

En Singapur, el 19 de septiembre, el Festival del Medio Otoño 2026, organizado por el Comité de Enlace de la Comunidad Vietnamita en Singapur (VNAS) en el recinto de la Embajada de Vietnam, congregó a miles de personas.



El festival incluyó numerosas actividades, como decoración de farolillos, caligrafía tradicional, juegos populares, actuaciones artísticas, celebración con dulces y frutas, desfile de farolillos y danza del león, creando un espacio de encuentro para las familias vietnamitas y sus amigos singapurenses y de otras nacionalidades.



En su intervención durante el festival, el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, destacó que la lengua vietnamita constituye las raíces, la identidad y el vínculo que conecta a las nuevas generaciones con la patria, y expresó su deseo de que las familias sigan prestando atención a la preservación del idioma entre los niños.



Por su parte, Nguyen Phuc Truong, representante del Comité Organizador, señaló que las actividades culturales anuales ayudan a los niños vietnamitas nacidos y criados en Singapur a fortalecer sus vínculos con la comunidad, preservar las tradiciones y mantener su lengua materna.



A través de canciones, juegos, costumbres y actividades comunitarias, las nuevas generaciones tienen más oportunidades de utilizar la lengua vietnamita, conocer las tradiciones nacionales y cultivar sus sentimientos hacia la patria.



La participación de amigos internacionales en Singapur también contribuyó a difundir la cultura vietnamita, favoreciendo así el intercambio y los vínculos entre la comunidad de connacionales y los residentes locales./.