Economía

Productos vietnamitas encuentran nuevas oportunidades en el mercado indio

India destaca la calidad y competitividad de los productos vietnamitas y ve oportunidades de crecimiento para alimentos, café, frutas y artesanías.

Harbinder Singh, director de programas de India Exposition Mart, en la entrevista. (Foto: VNA)
Harbinder Singh, director de programas de India Exposition Mart, en la entrevista. (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - Tras asistir a la Exposición Internacional de Conexión de la Cadena de Suministro 2026 (Vietnam International Sourcing 2026), celebrada a principios de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, Harbinder Singh, director de programas de India Exposition Mart, destacó la alta calidad y capacidad de suministro de las empresas vietnamitas, y señaló que varios de sus grupos de productos aún tienen un amplio margen de crecimiento en el mercado indio.

En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, Harbinder Singh afirmó quedar especialmente impresionado por la calidad de numerosos productos alimenticios procesados y envasados, incluidos algunos que todavía no tienen una presencia significativa en el mercado indio.

A su juicio, los alimentos y bebidas vietnamitas tienen grandes oportunidades de crecimiento en la India, siempre que las empresas adopten un enfoque adecuado para acceder a este mercado.

También destacó el potencial del café vietnamita y señaló que su presencia en la India aún no se corresponde con su enorme potencial de consumo, por lo que podría llegar a diversos segmentos del mercado.

Además del café, Harbinder Singh consideró que los alimentos, las bebidas envasadas y las frutas vietnamitas cuentan con una buena capacidad competitiva, favorecida, entre otros factores, por sus precios razonables.

Señaló que, si las empresas de ambos países logran establecer cadenas de importación a una escala suficientemente amplia, los productos vietnamitas podrían incrementar su presencia y consumo en el mercado indio, sentando así las bases para una cooperación empresarial a largo plazo.

En particular, tras mantener reuniones directas con empresas durante la exposición, Harbinder Singh afirmó ambas partes intercambiaron información comercial y continuaron explorando las posibilidades de establecer una cooperación a largo plazo.

Al valorar las actividades de conexión empresarial, señaló que el evento reunió a más de 600 empresas y contó con una superficie total de exposición superior a los 12.000 metros cuadrados, lo que permitió a los compradores conocer una amplia variedad de productos y empresas.

Según explicó, durante el evento se celebraron más de 3.000 reuniones B2B (business-to-business), lo que refleja un alto nivel de profesionalidad en la organización y coordinación y permitió a las partes disponer de suficiente tiempo y espacio para intercambiar y discutir directamente sus oportunidades de cooperación.

Harbinder Singh también expresó su agradecimiento a la Oficina Comercial de Vietnam en la India, especialmente al consejero comercial Bui Trung Thuong, por su apoyo en la provisión de información, la conexión entre empresas y la asistencia directa durante las reuniones.

Además de buscar proveedores de productos, señaló que su empresa india desea reforzar los vínculos con los fabricantes vietnamitas de artesanías, especialmente en los sectores de artículos de estilo de vida, ratán y productos decorativos, con el objetivo de introducir productos vietnamitas en los mercados de la India, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Desde una perspectiva personal, Harbinder Singh afirmó que su visita a Vietnam le dejó una impresión aún más positiva de la que esperaba inicialmente. Consideró que la nación indochina posee un gran potencial para la cooperación y expresó su admiración por el pueblo vietnamita, así como su deseo de seguir visitando el país en el futuro./.

VNA
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