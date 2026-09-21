Vietnam desarrolla energía nuclear para impulsar el crecimiento verde

Khanh Hoa, Vietnam, 21 sep (VNA) - La Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Comité partidista de la provincia de Khanh Hoa organizaron hoy un taller científico titulado "Desarrollo de la energía nuclear para el crecimiento verde y la seguridad energética nacional".

El evento tiene como objetivo unificar el conocimiento y proponer soluciones para mejorar la eficacia de la información y la comunicación en este ámbito.

Durante el taller, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Le Xuan Dinh, destacó que la energía es un pilar fundamental para el desarrollo. La Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV identifica el desarrollo de la energía nuclear como una política estratégica a largo plazo, que contribuye a garantizar la seguridad energética nacional y a impulsar un desarrollo rápido y sostenible.

Para alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, Vietnam debe garantizar simultáneamente un suministro eléctrico suficiente para la industrialización, la modernización y la transformación digital, al tiempo que avanza hacia un sistema energético verde, limpio y de bajas emisiones.

La Asamblea Nacional decidió continuar implementando la política de inversión para el Proyecto de Energía Nuclear de Ninh Thuan, según la Resolución 174/2024/QH15, y emitió mecanismos y políticas especiales en la Resolución 189/2025/QH15.

Asimismo, el VIII Plan de Desarrollo Energético revisado también incluye la energía nuclear en la estructura de fuentes de energía a largo plazo. Las centrales nucleares Ninh Thuan 1 en la comuna de Phuoc Dinh y Ninh Thuan 2 en la comuna de Vinh Hai son los primeros proyectos de energía nuclear del país, implementados en la provincia de Khanh Hoa.

En la cita (Fuente: VNA)

El proyecto tiene una importancia estratégica para la seguridad energética nacional y, además, abre oportunidades para el desarrollo de industrias de alta tecnología, servicios técnicos, logística y la formación de recursos humanos altamente cualificados para la región.

Por parte de la provincia de Khanh Hoa, el subsecretario permanente del Comité del Partido provincial, Ho Xuan Truong, declaró que las autoridades locales se han centrado en liderar y dirigir la aceleración del desmonte de tierras y en preparar las condiciones necesarias, demostrando una gran determinación política.

La provincia ha creado un grupo de trabajo para abordar directamente los obstáculos, ha reforzado el personal especializado en las localidades y movilizado a todo el sistema político para generar consenso entre la población.

La implementación del proyecto proporciona un impulso significativo para que Khanh Hoa pronto alcance su objetivo de convertirse en una ciudad con gobierno central.

Para concluir el taller, el subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del PCV, Ngo Dong Hai, afirmó que la energía nuclear es una solución insustituible en la estructura energética nacional para garantizar la seguridad energética, estabilizar el sistema eléctrico y cumplir con el compromiso de cero emisiones netas para 2050.

El desarrollo de la energía nuclear se enmarca dentro de la estrategia energética nacional general, vinculada a los requisitos del crecimiento verde y a la implementación de la Resolución 70-NQ/TW, aprobada el 20 de agosto de 2025 por el Buró Político, sobre la garantía de la seguridad energética nacional para 2030, con una visión hasta 2045./.

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