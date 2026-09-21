Comercio exterior de Vietnam supera los 825 mil millones de dólares

Hanoi (VNA) - El valor comercial de Vietnam alcanzó casi 55 mil millones de dólares en los primeros 15 días de septiembre, lo que eleva el total acumulado en el año a más de 825 mil millones de dólares.

Con un aumento de casi el 30% interanual, el comercio exterior mantiene un ritmo sólido, impulsado por la alta demanda de bienes de consumo y materias primas para la producción.

Según la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas, las exportaciones están impulsadas principalmente por el sector manufacturero, en particular por los productos electrónicos, la maquinaria y los equipos. Si esta tendencia continúa, el comercio exterior de Vietnam podría alcanzar o incluso superar los 1,2 billones de dólares para 2026.

El sector manufacturero sigue representando una parte significativa del comercio. Durante los primeros 15 días de septiembre, las exportaciones de computadoras, productos electrónicos y componentes alcanzaron los 9,6 mil millones de dólares, en comparación con los 13,1 mil millones de dólares en importaciones.

En lo que va de año, las exportaciones de este grupo de productos han totalizado 111 mil millones de dólares, mientras que las importaciones se han acercado a los 175 mil millones de dólares. La maquinaria, los equipos, las herramientas y las piezas de repuesto representaron casi 51 mil millones de dólares en importaciones y 50,7 mil millones de dólares en ventas al exterior.

El déficit comercial, que se situó en 20,52 mil millones de dólares durante los primeros siete meses y en 20,46 mil millones de dólares a finales de agosto, se amplió en más de 2,82 mil millones de dólares durante los primeros 15 días de septiembre. Las exportaciones alcanzaron poco más de 26 mil millones de dólares, frente a los 28,84 millones de dólares en importaciones.

Varios productos importados también registraron altos volúmenes, en particular los combustibles, con casi 9 mil millones de dólares; el petróleo crudo, con 6,6 mil millones de dólares; el carbón, con 6,7 mil millones de dólares; el hierro y el acero, con 8,2 mil millones de dólares; y diversos tipos de textiles, con casi 11 mil millones de dólares.

Esta tendencia se produce en un contexto en el que varios sectores exportadores importantes, como la agricultura, la silvicultura, la pesca, los textiles y la confección, el calzado y la madera, se enfrentan a dificultades, especialmente debido a la bajada de los precios de exportación.

En el sector pesquero, las empresas reportan una menor demanda global y una mayor presión por parte de los clientes en cuanto a precio y calidad, mientras que los costos de electricidad, agua, financiamiento y mano de obra aumentan.

Según la Asociación Vietnamita de Exportadores y Productores de Productos del Mar (VASEP), las exportaciones de productos del mar alcanzaron los 1,1 mil millones en agosto, un aumento interanual del 6,4%, pero el crecimiento se desaceleró considerablemente.

Vo Xuan Vinh, director del Instituto de Investigación Comercial de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, considera que el elevado déficit comercial podría afectar negativamente al PIB y al objetivo de crecimiento de dos dígitos de Vietnam.

Sin embargo, señaló que las principales importaciones siguen consistiendo en maquinaria, equipos y materias primas para la producción y la exportación, lo cual puede ser un factor positivo.

A su juicio, el verdadero desafío reside en la capacidad de las empresas nacionales para capitalizar el crecimiento del comercio, dados los altos costos de financiamiento y las dificultades que enfrentan para acceder a capital.

Recomendó que el Gobierno tome medidas para facilitar el acceso al financiamiento y reducir su costo, al tiempo que ayuda a las empresas a diversificar sus mercados y encontrar nuevos clientes para impulsar las exportaciones y la producción./.

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