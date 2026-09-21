Aeropuerto de Long Thanh se prepara para iniciar operaciones comerciales a finales de año

Hanoi (VNA) - La construcción del aeropuerto internacional de Long Thanh ha entrado en su fase final y la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) prevé ponerlo en funcionamiento comercial en diciembre de este año.



Los 16 paquetes de licitación del megaproyecto, ubicado en la provincia sureña de Dong Nai y destinado a convertirse en el principal centro de conexión del tráfico aéreo internacional del país, presentan un avance cercano al 80% de su valor contractual, según ACV.



Actualmente, los trabajos se aceleran en ocho paquetes. Cinco de ellos, que abarcan la pista, la primera calle de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y otras instalaciones, registran avances superiores al 81% y de hasta casi el 100%, mientras que el valor global de las obras ejecutadas se aproxima al 99%.



La ACV indicó que está movilizando todos los recursos disponibles para garantizar el cumplimiento del calendario establecido por el Gobierno.

Trabajos finales en la segunda pista de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Long Thanh. Foto: Cong Phong/VNA

Varios componentes esenciales del aeropuerto se encuentran en vías de finalización. La terminal de pasajeros presenta un avance cercano al 95%; los sistemas de suministro de combustible, superior al 97%; las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, superior al 91%; y la segunda pista, las calles de rodaje y otras obras, de alrededor del 81%.



La ACV prevé iniciar en septiembre las pruebas integrales para comprobar la coordinación entre la pista, la terminal y los sistemas operativos, antes de solicitar las certificaciones definitivas de seguridad.



A principios de 2026, el aeropuerto recibió su primer vuelo comercial, operado por Vietnam Airlines, lo que marcó un nuevo hito en los preparativos para su apertura prevista para finales de este año.



Según la ACV, las aerolíneas nacionales ya han presentado sus planes preliminares de explotación para el nuevo aeropuerto.



Vu Pham Nguyen An, subdirector general de ACV, señaló que los consultores extranjeros habían estimado que la construcción del aeropuerto de Long Thanh requeriría al menos 45 meses. Sin embargo, ACV se ha fijado el objetivo de completar el proyecto en 39 meses.



El consorcio del aeropuerto de Incheon, integrado por el operador surcoreano del aeropuerto de Incheon y la consultora vietnamita PMI, presta actualmente servicios de asesoramiento para la gestión y explotación del aeropuerto internacional de Long Thanh.



El consorcio ha elaborado alrededor de 55 escenarios de pruebas operativas. De ellos, la ACV ha seleccionado entre 15 y 20, considerados esenciales para las operaciones de vuelos comerciales. Está previsto que las pruebas comiencen a finales de septiembre de 2026./.



