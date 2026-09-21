Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh figura entre las cinco ciudades a tener en cuenta de Asia-Pacífico

Ciudad Ho Chi Minh ocupa el puesto 205 entre las 1.000 principales ciudades del mundo en el Global Cities Index 2026 de Oxford Economics, 81 posiciones por encima de su clasificación de 2025.

Complejo de apartamentos de lujo cerca del centro de Ciudad Ho Chi Minh, a orillas del río Saigón. Foto: Hong Dat - VNA
Complejo de apartamentos de lujo cerca del centro de Ciudad Ho Chi Minh, a orillas del río Saigón. Foto: Hong Dat - VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh ocupa el puesto 205 entre las 1.000 principales ciudades del mundo en el Global Cities Index 2026 de Oxford Economics, 81 posiciones por encima de su clasificación de 2025.

Junto con Kuala Lumpur, Bengaluru, Shenzhen y Tashkent, la ciudad fue incluida entre las cinco “Cities to Watch” (Ciudades a tener en cuenta) de Asia-Pacífico.

El índice evalúa 27 indicadores agrupados en cinco pilares: Economía (30%), Capital humano (25%), Calidad de vida (25%), Medio ambiente (10%) y Gobernanza (10%). Ciudad Ho Chi Minh ocupa los puestos 142, 71, 342, 555 y 625, respectivamente, sobre la base de un Producto Interno Bruto (PIB) de 128 mil millones de dólares, un PIB per cápita de 9.000 dólares y una población de 14,2 millones de habitantes en 2025.

El informe identifica como principales fortalezas de Ciudad Ho Chi Minh el crecimiento del PIB, un nivel relativamente elevado de igualdad de ingresos y la estabilidad económica. Asimismo, prevé que la ciudad se sitúe entre las 50 urbes de más rápido crecimiento del mundo durante los próximos cinco años.

En comparación con 2025, Ciudad Ho Chi Minh mejoró en tres pilares: Gobernanza, con un avance de 194 puestos; Capital humano, con 106 puestos; y Economía, con 69 puestos.

En cambio, retrocedió 17 puestos en Calidad de vida y 100 en Medio ambiente. Estas son también las dos áreas que la ciudad ha identificado como prioritarias para el período 2026-2030.

En 2026, Ciudad Ho Chi Minh encabeza la clasificación entre las ciudades vietnamitas, por delante de Hanoi (243), Da Nang (375) y Hai Phong (667).

En el Sudeste Asiático, ocupa el quinto lugar, después de Singapur (29), Kuala Lumpur (65), Bangkok (122) y Yakarta (140), y por delante de Manila (174).

En Asia, Ciudad Ho Chi Minh se sitúa por detrás de Seúl (38) y Shenzhen (93), pero por delante de Shanghái (216), Delhi (268) y Mumbai (330). Frente a Kuala Lumpur, la principal diferencia se observa en la calidad urbana: Ciudad Ho Chi Minh ocupa los puestos 342 y 555 en Calidad de vida y Medio ambiente, respectivamente, frente a los puestos 283 y 318 de Kuala Lumpur.

Oxford Economics prevé que para 2050 el tamaño de la economía de Ciudad Ho Chi Minh se aproxime al de Berlín, mientras que el ingreso per cápita de la ciudad superaría el promedio europeo en 2045./.

VNA
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