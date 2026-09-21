Forbes distingue a Vietjet entre las 50 mejores empresas cotizadas de Vietnam en 2026

Ciudad Ho Chi Minh, 21 sep (VNA) - Forbes Vietnam incluyó a Vietjet en su lista de las 50 mejores empresas cotizadas de Vietnam de 2026, reconociendo a las compañías que destacan por su desempeño empresarial, eficiencia de capital, capacidad de gestión y perspectivas de crecimiento a largo plazo.

La lista de 2026 fue elaborada por Forbes Vietnam mediante un riguroso proceso de evaluación en varias etapas. En primer lugar, las empresas cotizadas en las bolsas HOSE y HNX debían cumplir ciertos umbrales de beneficios, ingresos y capitalización bursátil; posteriormente, fueron evaluadas según criterios como el crecimiento de ingresos y beneficios, el ROE (rentabilidad sobre recursos propios), el ROIC (rentabilidad sobre el capital invertido), la posición en el sector, la calidad de la gestión, las fuentes de beneficios y las perspectivas de crecimiento.

Ho Ngoc Yen Phuong, vicepresidenta del consejo de administración y subdirectora financiera (CFO) de Vietjet en la ceremonia de entrega de premios.

Junto a líderes del mercado como FPT, Vinamilk, Petrolimex y HDBank, Vietjet mantuvo su puesto en la lista de este año gracias a que continúa sosteniendo su ritmo de crecimiento y ampliando su escala operativa.

En los primeros seis meses de 2026, los ingresos consolidados de Vietjet alcanzaron los 51.536 mil millones de dongs (casi 1,98 mil millones de dólares),un aumento interanual del 44%, logrando así el 59,4% de su objetivo anual. El beneficio después de impuestos se situó en 52,7 millones de dólares, cumpliendo con el 64,5% del plan anual.

Ho Ngoc Yen Phuong, vicepresidenta del consejo de administración y subdirectora financiera (CFO) de Vietjet, declaró: “Valoramos enormemente este reconocimiento de Forbes Vietnam, así como la confianza que nuestros accionistas, inversores y clientes depositan en Vietjet. En la volátil industria de la aviación, el crecimiento debe ir de la mano de la eficiencia del capital, la disciplina financiera y una sólida capacidad de gestión".

Para Vietjet, cada decisión de inversión tiene como objetivo mejorar la competitividad, crear valor sostenible para los accionistas y ofrecer más oportunidades de vuelo al público. Esto también sienta las bases para nuestra evolución hacia un grupo de aviación internacional, contribuyendo a fortalecer la conectividad de Vietnam con el mundo”.

Además de sus positivos resultados empresariales, Vietjet sigue ampliando su red de vuelos internacionales, invirtiendo en una flota de nueva generación y perfeccionando progresivamente su ecosistema de aviación. Estas iniciativas están diseñadas para mejorar la eficiencia operativa, optimizar costes y sentar las bases para un crecimiento a largo plazo.

El nuevo reconocimiento de Forbes Vietnam avala los esfuerzos de Vietjet en materia de desarrollo empresarial y eficiencia de capital. Con el objetivo de convertirse en un grupo de aviación internacional, Vietjet sigue ampliando las conexiones entre Vietnam y los principales centros económicos y turísticos mundiales, fomentando así el comercio, la inversión y el desarrollo económico.

Vietjet es miembro de pleno derecho de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y cuenta con la certificación de Auditoría de Seguridad Operativa de la IATA (IOSA). Como mayor aerolínea privada de Vietnam, ha obtenido la máxima calificación de seguridad (7 estrellas) otorgada por airlineratings.com - el único sitio web del mundo especializado en evaluar la seguridad y los servicios de las aerolíneas - y ha sido incluida durante varios años consecutivos en la lista de las 50 mejores aerolíneas del mundo, según Airfinance Journal. Asimismo, la compañía ha sido galardonada como la “Mejor aerolínea de bajo coste” por organizaciones de prestigio como Skytrax, CAPA y Airline Ratings, entre otras./.