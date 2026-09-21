Entregan regalos de Festival del Medio Otoño y atención médica para comunidades fronterizas

Hanoi (VNA) - Unidades de la Guardia Fronteriza de la provincia norvietnamita de Lao Cai, en coordinación con diversas organizaciones y grupos de voluntarios, organizaron los días 19 y 20 de septiembre, una serie de actividades bajo el lema “Frontera – Fiesta de la Luna Llena 2026” en las comunas de A Mu Sung y Si Ma Cai.



En el centro educativo de Dao Dan San, perteneciente a la Escuela Primaria para Minorías Étnicas de Si Ma Cai, la Guardia Fronteriza local, junto con la Cruz Roja provincial y organizaciones voluntarias, celebró una fiesta del Medio Otoño para los escolares. Durante la actividad se entregaron regalos a alumnos en situación difícil para alentarlos al inicio del nuevo curso escolar.



El coronel Tran Quang Tung, secretario del Comité del Partido y comisario político de la Guardia Fronteriza de Lao Cai, destacó que la atención a las nuevas generaciones y el apoyo a los habitantes de las zonas fronterizas constituyen tanto una responsabilidad como una tarea política de esta fuerza.



La noche del 19 de septiembre, en la Escuela Secundaria e Internado de A Mu Sung, también se celebró una fiesta del Medio Otoño con diversas actividades para los niños. Se entregaron regalos a menores en circunstancias especialmente difíciles, así como obsequios a 100 familias beneficiarias de políticas sociales y hogares de bajos ingresos de la localidad.



En la comuna de Bu Gia Map, ciudad de Dong Nai, las autoridades locales, junto con organizaciones militares y sociales, organizaron el 20 de septiembre una jornada de atención médica y entrega gratuita de medicamentos, además de distribuir regalos a familias con dificultades económicas.



Más de 800 personas, principalmente integrantes de minorías étnicas, adultos mayores y familias desfavorecidas, recibieron consultas médicas y asesoramiento sanitario. Los beneficiarios tuvieron acceso a revisiones de medicina interna y otros servicios especializados, además de medicamentos gratuitos y orientación para prevenir enfermedades comunes.



La iniciativa también incluyó la entrega de cientos de regalos a habitantes y niños de la zona fronteriza, así como la construcción y entrega de dos viviendas de solidaridad a familias necesitadas de Bu Gia Map, donde las minorías étnicas representan alrededor del 75% de la población.



Estas actividades contribuyen a mejorar las condiciones materiales y espirituales de los habitantes de las zonas fronterizas, especialmente de las familias beneficiarias de políticas sociales, hogares pobres, minorías étnicas y niños, y forman parte de las acciones conmemorativas por el 96.º aniversario del Día Tradicional del Trabajo de Movilización de Masas del Partido (15 de octubre de 1930)./.

VNA