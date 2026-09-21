Primer ministro vietnamita exige garantizar libros de texto para todos los alumnos

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Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, exigió al Ministerio de Educación y Formación adoptar medidas urgentes y contundentes para resolver definitivamente la escasez de libros de texto para el curso escolar 2026-2027 antes del 25 de septiembre, y asumir plena responsabilidad por su implementación.

Durante una reunión sobre el suministro de libros, la revisión de los programas y materiales de educación general y los preparativos para la supervisión de la implementación de la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político, el jefe de Gobierno señaló que este es el primer curso en que se aplicará un único conjunto de libros de texto en todo el país, conforme a dicha resolución.

Pese a las instrucciones de las autoridades competentes, al inicio del curso muchos alumnos y centros educativos de algunas localidades aún carecen de libros, con un déficit de más de 776.000 ejemplares, equivalente a alrededor del 0,31% del total, lo que ha suscitado una considerable atención pública.

El premier Le Minh Hung atribuyó esta situación a deficiencias tanto objetivas como subjetivas en la recopilación de necesidades, previsión de la demanda, pedidos, edición, almacenamiento, coordinación y distribución, y consideró que las causas subjetivas, especialmente las relacionadas con la dirección y gestión del Ministerio de Educación y Formación, son las principales.

En caso necesario, el titular de la cartera podrá autorizar la participación de otras editoriales y empresas de impresión para atender rápidamente las necesidades urgentes, sin depender exclusivamente de la Editorial de Educación. A largo plazo, pidió diversificar las fuentes de impresión y distribución.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

También exigió coordinar estrechamente con las localidades y revisar las necesidades hasta cada centro educativo para garantizar que ningún alumno tenga que asistir a clase sin libros, especialmente en Lam Dong, Dong Nai, Ninh Binh, Phu Tho, Khanh Hoa, Can Tho y Dak Lak.

El Ministerio deberá orientar de inmediato a las localidades y centros afectados para adoptar medidas que garanticen el aprendizaje y evitar que la escasez repercuta en la calidad de la enseñanza. Asimismo, tendrá que actualizar periódicamente la situación y resolver con prontitud los problemas relacionados con los libros y las actividades educativas.

El primer ministro ordenó además revisar rigurosamente las responsabilidades de las organizaciones, entidades y personas implicadas en la escasez y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la normativa. El Ministerio deberá informar sobre los resultados antes del 10 de octubre de 2026.

Otra prioridad es garantizar la calidad y seguridad de las comidas escolares, en coordinación con las localidades y los centros educativos, y prevenir cualquier práctica irregular.

El primer ministro Le Minh Hung también pidió revisar exhaustivamente los contenidos y programas de educación general, prestando especial atención a los autores e incorporando figuras históricas, precursores revolucionarios y valores históricos, culturales y tradicionales de la nación. El Ministerio deberá completar cuanto antes el Programa de Educación General de 2018 y establecer un único conjunto de libros de texto de uso uniforme en todo el país.

Con miras a proporcionar libros de texto gratuitos a todos los alumnos a partir del curso 2029-2030, y adelantar esta política si las condiciones lo permiten, pidió a los Ministerios de Educación y Formación y de Finanzas evaluar las necesidades y garantizar anualmente los recursos presupuestarios necesarios. También subrayó la necesidad de reforzar el control de los costos, al tratarse de un bien esencial que requiere regulación y gestión estatal.

Por último, instó a seguir renovando el sistema de exámenes sobre la base de una evaluación exhaustiva, con el objetivo de garantizar la equidad y valorar de manera sustantiva la calidad de los alumnos, así como evaluar el impacto de la reorganización y fusión de los centros de educación pública y las dificultades surgidas durante su implementación./.

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