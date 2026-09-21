Sociedad

Primer ministro vietnamita exige garantizar libros de texto para todos los alumnos

El premier Le Minh Hung exige resolver antes del 25 de septiembre la escasez de más de 776.000 libros de texto para el curso 2026-2027.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, exigió al Ministerio de Educación y Formación adoptar medidas urgentes y contundentes para resolver definitivamente la escasez de libros de texto para el curso escolar 2026-2027 antes del 25 de septiembre, y asumir plena responsabilidad por su implementación.

Durante una reunión sobre el suministro de libros, la revisión de los programas y materiales de educación general y los preparativos para la supervisión de la implementación de la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político, el jefe de Gobierno señaló que este es el primer curso en que se aplicará un único conjunto de libros de texto en todo el país, conforme a dicha resolución.

Pese a las instrucciones de las autoridades competentes, al inicio del curso muchos alumnos y centros educativos de algunas localidades aún carecen de libros, con un déficit de más de 776.000 ejemplares, equivalente a alrededor del 0,31% del total, lo que ha suscitado una considerable atención pública.

El premier Le Minh Hung atribuyó esta situación a deficiencias tanto objetivas como subjetivas en la recopilación de necesidades, previsión de la demanda, pedidos, edición, almacenamiento, coordinación y distribución, y consideró que las causas subjetivas, especialmente las relacionadas con la dirección y gestión del Ministerio de Educación y Formación, son las principales.

En caso necesario, el titular de la cartera podrá autorizar la participación de otras editoriales y empresas de impresión para atender rápidamente las necesidades urgentes, sin depender exclusivamente de la Editorial de Educación. A largo plazo, pidió diversificar las fuentes de impresión y distribución.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

También exigió coordinar estrechamente con las localidades y revisar las necesidades hasta cada centro educativo para garantizar que ningún alumno tenga que asistir a clase sin libros, especialmente en Lam Dong, Dong Nai, Ninh Binh, Phu Tho, Khanh Hoa, Can Tho y Dak Lak.

El Ministerio deberá orientar de inmediato a las localidades y centros afectados para adoptar medidas que garanticen el aprendizaje y evitar que la escasez repercuta en la calidad de la enseñanza. Asimismo, tendrá que actualizar periódicamente la situación y resolver con prontitud los problemas relacionados con los libros y las actividades educativas.

El primer ministro ordenó además revisar rigurosamente las responsabilidades de las organizaciones, entidades y personas implicadas en la escasez y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la normativa. El Ministerio deberá informar sobre los resultados antes del 10 de octubre de 2026.

Otra prioridad es garantizar la calidad y seguridad de las comidas escolares, en coordinación con las localidades y los centros educativos, y prevenir cualquier práctica irregular.

El primer ministro Le Minh Hung también pidió revisar exhaustivamente los contenidos y programas de educación general, prestando especial atención a los autores e incorporando figuras históricas, precursores revolucionarios y valores históricos, culturales y tradicionales de la nación. El Ministerio deberá completar cuanto antes el Programa de Educación General de 2018 y establecer un único conjunto de libros de texto de uso uniforme en todo el país.

Con miras a proporcionar libros de texto gratuitos a todos los alumnos a partir del curso 2029-2030, y adelantar esta política si las condiciones lo permiten, pidió a los Ministerios de Educación y Formación y de Finanzas evaluar las necesidades y garantizar anualmente los recursos presupuestarios necesarios. También subrayó la necesidad de reforzar el control de los costos, al tratarse de un bien esencial que requiere regulación y gestión estatal.

Por último, instó a seguir renovando el sistema de exámenes sobre la base de una evaluación exhaustiva, con el objetivo de garantizar la equidad y valorar de manera sustantiva la calidad de los alumnos, así como evaluar el impacto de la reorganización y fusión de los centros de educación pública y las dificultades surgidas durante su implementación./.

VNA
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