Ciudad Ho Chi Minh acelera la trazabilidad electrónica para combatir la pesca ilegal

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh se empeña en acelerar la instalación y aplicación del sistema electrónico de trazabilidad de productos pesqueros (eCDT), con el objetivo de completar la labor en toda su flota pesquera en octubre de 2026, según se escuchó hoy en una reunión del Comité Directivo municipal para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Asimismo, la metrópoli survietnamita exige conectar y sincronizar los datos desde las embarcaciones y los puertos pesqueros hasta el volumen de desembarque y los expedientes de certificación de origen, con el fin de reforzar el control de la cadena de explotación y cumplir los requisitos de lucha contra la IUU.



En la cita, Pham Thi Na, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la ciudad, informó que, hasta el 15 de este mes, todos los barcos pesqueros locales habían sido actualizados en la base nacional de datos pesqueros VNFishbase. Casi el 95% de las embarcaciones de 15 metros o más de eslora ya cuenta con dispositivos de monitoreo de buques (VMS).



En cuanto al eCDT, actualmente el 76,21% de los barcos pesqueros realiza los trámites de entrada y salida de puerto a través de esta plataforma. La ciudad está revisando e inspeccionando ubicaciones para establecer “puntos de desembarque de pescado”, con el propósito de gestionar las embarcaciones y el volumen de capturas desde su llegada a puerto. Asimismo, prepara una hoja de ruta para completar el uso del eCDT en toda la flota pesquera a más tardar el 30 de octubre venidero.



El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Bui Minh Thanh, exigió que la implementación del eCDT no se limite a la instalación del software, sino que garantice la actualización completa, oportuna y verificable de los datos generados durante la salida, entrada a puerto y desembarque de productos pesqueros.



La gestión debe pasar de un modelo basado en expedientes en papel a otro sustentado en datos reales, garantizando además la sincronización entre los sistemas de los puertos pesqueros y las fuerzas de la Guardia Fronteriza, subrayó.



Junto con el eCDT, la ciudad impulsa el uso del diario de pesca electrónico, cuya adopción entre las embarcaciones ya supera el 80%, con la meta de completar su implementación antes del 30 de noviembre de 2026. La transición de la bitácora en papel al formato electrónico busca reducir los registros incompletos o erróneos y generar datos unificados que faciliten la certificación de origen.



El proceso de digitalización de la certificación de origen todavía enfrenta algunos obstáculos. El sistema eCDT no puede emitir certificados CC electrónicos para expedientes que combinan certificados SC en papel emitidos antes del 1 de junio de 2026 con certificados SC electrónicos emitidos posteriormente, por lo que algunos casos aún deben tramitarse en formato físico.



Esto demuestra que la trazabilidad no puede limitarse a la etapa de las embarcaciones o los puertos pesqueros, sino que debe perfeccionarse de manera integral hasta la fase de certificación destinada al procesamiento y la exportación.



En el próximo período, Ciudad Ho Chi Minh exige pasar a un enfoque basado en un “control sustancial, completo y continuo”, evitando vacíos de información en cualquier etapa. En el caso de los barcos pesqueros de alto riesgo o que no reúnen las condiciones para operar, deberá determinarse claramente de qué embarcación se trata, quién es su propietario, dónde se encuentra, qué unidad es responsable de su gestión y cuál es el plazo para resolver el caso.



La lucha contra la pesca ilegal debe llevarse a cabo de forma regular y continua, con tareas específicas, responsables claramente designados y plazos concretos de ejecución, con el objetivo de solucionar las deficiencias existentes y contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea./.

VNA