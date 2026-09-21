Sociedad

La Resolución 57 se materializa en servicios digitales prácticos para la ciudadanía en Vietnam

Vietnam acelera la aplicación de la Resolución 57 con soluciones digitales para pagos, trámites administrativos y servicios públicos en distintas localidades.

Miembros del equipo comunitario de tecnología digital de la aldea Phuong Quy 2, comuna de Ngok Bay, guían a los residentes en la presentación de trámites administrativos en línea. (Foto: VNA)
Miembros del equipo comunitario de tecnología digital de la aldea Phuong Quy 2, comuna de Ngok Bay, guían a los residentes en la presentación de trámites administrativos en línea. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Casi dos años después de la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político, diversas localidades vietnamitas están acelerando la aplicación de la tecnología para responder a necesidades concretas de la población.

Transformación digital desde las necesidades cotidianas

En la provincia sureña de Ca Mau, la Asociación de Mujeres y el Departamento de Industria y Comercio han puesto en marcha los modelos “Mercado 4.0 - Pagos sin efectivo” y “Mercado Digital”, que enseñan a comerciantes y residentes cómo utilizar códigos QR, transferencias bancarias y otros medios electrónicos.

Según el vicepresidente del Comité Popular local, Nguyen Minh Luan, la provincia cuenta con más de 3.365 empresas con dominios “.vn”, cerca de 547.000 cuentas de pago sin efectivo y 114 sitios web de comercio electrónico.

La provincia también brindó ayuda a 56 productores del programa OCOP (Cada comuna, un producto) para incorporar 110 productos a plataformas digitales. El 100% de las aldeas y barrios dispone de equipos comunitarios de tecnología digital, que han apoyado a más de 358.000 hogares.

En la localidad norteña de Lang Son, desde finales de julio se instalaron 10 estaciones de servicios públicos digitales con quioscos inteligentes. Tras más de un mes, recibieron y procesaron 5.617 expedientes, incluidos 4.021 trámites en línea y 1.596 solicitudes de copias certificadas digitales, demostrando la necesidad de asistencia directa, especialmente en zonas montañosas y fronterizas.

Digitalización para mejorar los trámites administrativos

En la provincia norteña de Bac Ninh, la aplicación “Asistente del Pueblo” se prueba en cinco localidades con 60 procedimientos administrativos, 18 de ellos con asistencia mediante comandos de voz. Hasta el 8 de septiembre, había ayudado a tramitar 2.234 expedientes. En el barrio de Bac Giang, redujo de 8-10 minutos a 2-3 minutos el tiempo para completar un expediente.

En Xuan Huong-Da Lat, provincia altiplana de Lam Dong, durante los primeros seis meses de 2026 se recibieron 14.624 expedientes administrativos, de los cuales 14.230 fueron presentados en línea. Todos los expedientes y resultados fueron digitalizados, mientras que 12.452 personas recibieron orientación sobre pagos electrónicos.

La aplicación “Ciudadano Digital Xuan Huong-Da Lat” permite consultar y presentar expedientes, seguir su tramitación y enviar opiniones a las autoridades. Tras más de dos meses, recibió 148 opiniones, de las cuales 40 fueron atendidas.

Estos modelos muestran cómo la Resolución N.º 57-NQ/TW se está concretando mediante la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital a la gestión pública y las necesidades cotidianas. Su eficacia se refleja en la calidad de los servicios, la participación ciudadana y la capacidad de ampliar estas soluciones./.

VNA
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