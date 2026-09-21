Festival Thang Long-Ha Noi: cuando el patrimonio se convierte en motor de la creatividad

Hanoi (VNA) - La segunda edición del Festival Thang Long-Hanoi 2026, bajo el lema “Flujo del patrimonio - Heritage Flow”, concluyó anoche tras diez días de actividades en destacados espacios culturales y patrimoniales de la capital.



Celebrado del 11 al 20 de septiembre, el festival incluyó más de 16 actividades y reunió a más de 3.000 artistas e intérpretes, más de 100 artesanos y diversas agrupaciones artísticas nacionales e internacionales. En total, atrajo a más de 250.000 residentes y visitantes.



Desde la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Templo de la Literatura y la Universidad Nacional, el Museo de Hanoi y la aldea alfarera de Bat Trang hasta los espacios culturales alrededor del lago Hoan Kiem (Espada Restituida), el festival amplió las formas de acercamiento al patrimonio y creó vínculos entre la tradición, el arte contemporáneo y la vida cotidiana.



Uno de los aspectos destacados fue la amplia participación del público en diversas actividades.



La ceremonia inaugural en la Ciudadela Imperial de Thang Long combinó las artes tradicionales con modernas tecnologías escénicas y reunió a unos 5.000 invitados y espectadores nacionales e internacionales. El Templo de la Literatura recibió más de 22.000 visitantes durante los primeros cinco días; el programa de moda “Colores de Hanoi” atrajo a más de 1.500 personas, mientras que “Sonidos de la Cerámica”, celebrado en Bat Trang, recibió alrededor de 1.000 visitantes cada noche.



Las actividades demostraron que el patrimonio no solo puede ser presentado al público, sino también experimentado a través de la música, la moda, las artes escénicas, las exposiciones, los coloquios y las experiencias directas. La participación de numerosos jóvenes contribuyó especialmente a ampliar el público y fortalecer su vínculo con los valores culturales de Hanoi.



El festival también creó un espacio de conexión entre artistas, artesanos, instituciones culturales, empresas, comunidades creativas y ciudadanos, favoreciendo nuevos enfoques para la conservación y promoción del patrimonio, así como la vinculación entre cultura, turismo y desarrollo de las industrias culturales.



La ceremonia de clausura combinó elementos tradicionales con lenguajes artísticos contemporáneos. (Foto: VNA)



La ceremonia de clausura combinó nuevamente elementos tradicionales con lenguajes artísticos contemporáneos, poniendo de relieve la transmisión, continuidad y renovación de los valores culturales entre generaciones.



Aunque el festival ha concluido, el “Flujo del patrimonio” continúa en la vida cultural de la capital. Los vínculos y experiencias creativas generados durante el evento constituyen una base para desarrollar nuevos productos culturales, ampliar las experiencias relacionadas con el patrimonio y contribuir a promover la imagen de una Hanoi milenaria, dinámica, creativa e integrada internacionalmente./.