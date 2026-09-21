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Ao dai vietnamita conquista escena internacional de la moda

La Semana de la Moda del Ao Dai (traje tradicional de Vietnam) en Londres concluyó el 20 de septiembre con una gala que incluyó dos desfiles y reunió a nueve diseñadores y marcas de Vietnam, Reino Unido y Estados Unidos.

Las participantes en el desfile posan ante el famoso Big Ben, en Londres (Reino Unido). Foto: Huu Tien/VNA
Las participantes en el desfile posan ante el famoso Big Ben, en Londres (Reino Unido). Foto: Huu Tien/VNA

Hanoi (VNA) – La Semana de la Moda del Ao Dai (traje tradicional de Vietnam) en Londres concluyó el 20 de septiembre con una gala que incluyó dos desfiles y reunió a nueve diseñadores y marcas de Vietnam, Reino Unido y Estados Unidos.

El 19 de septiembre, el Ao dai, traje tradicional vietnamita, desfiló ante algunos de los lugares más emblemáticos de la capital británica, como el Palacio de Westminster, el Big Ben, el London Eye y la plaza de Trafalgar.

En lugar de presentar el Ao dai únicamente como un símbolo cultural, los organizadores dieron protagonismo a los diseñadores, las colecciones, los materiales, la artesanía y las innovaciones que permiten renovar esta vestimenta tradicional. La iniciativa busca integrar este emblema vietnamita en los códigos de la moda internacional y someterlo a los criterios profesionales del sector, más allá de su valor sentimental.

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El desfile de Ao dai recorre algunos de los lugares emblemáticos de Londres (Reino Unido). Foto: Huu Tien/VNA

Uno de quienes más profundamente conocen la túnica tradicional del país indochino es Terence D. Jones, exdiplomático británico estrechamente vinculado a Vietnam desde hace muchos años y exrepresentante residente interino del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país.

Vestido con un Ao dai confeccionado con seda del pueblo artesanal de La Khe, cuyo trabajo descubrió en una exposición en el Templo de la Literatura de Hanoi, relató que inicialmente dudó ante la idea de llevar pantalones holgados, pero terminó apreciando su ligereza y comodidad, especialmente adecuadas para los días calurosos de la capital.

Su experiencia personal le permitió comprender mejor el lugar que ocupa esta prenda en la historia vietnamita. "Ante la turbulenta historia de Vietnam, me conmueve profundamente ver que el Ao dai ha estado tan presente en ella. Ya sea en el Norte, el Centro o el Sur, conserva su condición de traje nacional", afirmó.

A su juicio, para los británicos, después de la gastronomía, el Ao dai es una de las imágenes que más inmediatamente se asocian con Vietnam. Presente tanto en fotografías como en escenarios de Broadway, constituye un signo de la identidad del país. "El Ao dai permite reconocer quién es vietnamita, porque llevarlo es ser vietnamita", señaló.

Junto al equipo vietnamita, participaron en el desfile varias figuras de la moda londinense. Savita Kaye, directora ejecutiva de House of iKons Fashion Week London, expresó su especial impresión por la movilización de la comunidad vietnamita en el Reino Unido y en otros países para garantizar el éxito del evento. Asimismo, manifestó su deseo de que el público descubra la cultura, la gastronomía, la música, la moda y la creatividad de Vietnam.

Organizado por la Asociación de Mujeres y Niños Vietnamitas en el Reino Unido (VWCA), con el apoyo de varias organizaciones vietnamitas en Europa, el evento contó con participantes de 28 países y cerca de 200 voluntarios. Esta iniciativa comunitaria pone de relieve el papel de la diáspora en la preservación y difusión de la identidad cultural vietnamita, en consonancia con el espíritu de la Resolución número 23-NQ/TW del Buró Político sobre los asuntos relativos a los vietnamitas residentes en el extranjero.

La artesana de élite y diseñadora Lan Huong presentó su colección "Planeta próspero número 2", que prolonga su trabajo en torno a la naturaleza y la cultura de las comunidades de las regiones montañosas, mediante técnicas tradicionales de tejido y teñido.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la demostración de la técnica de tejido de seda "the" del pueblo artesanal de La Khe. Para ello, se trasladó desde Vietnam hasta Londres un telar tradicional que permitió al público conocer directamente este oficio preservado por los artesanos.

El evento también contribuyó a transformar la percepción de los espectadores internacionales, expresó la modelo Liliana Silva, quien descubrió una cultura vietnamita mucho más rica y matizada que la imagen proyectada por los medios de comunicación tradicionales.

Más allá de los focos y los aplausos, el desafío consiste ahora en mantener vivo el Ao dai, renovar su diseño y transmitir sus técnicas artesanales a las generaciones venideras./.

VNA
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