Política

Líder vietnamita reafirma la importancia de lazos de amistad con Partido Comunista de EE.UU.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, destaca la amistad entre los Partidos Comunistas de Vietnam y Estados Unidos y pide fortalecer los intercambios y la cooperación bilateral.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibe al copresidente del Partido Comunista de Estados Unidos, Joe Sims. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibe al copresidente del Partido Comunista de Estados Unidos, Joe Sims. Foto: VNA

Nueva York (VNA) El Partido Comunista de Vietnam (PCV) concede importancia a sus relaciones de amistad tradicional con el Partido Comunista de Estados Unidos, afirmó el secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, al reunirse el 21 de septiembre (hora local) con dirigentes del Partido Comunista de Estados Unidos y amigos estadounidenses.

Durante el encuentro, en el marco de su participación en al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollar actividades bilaterales, el máximo dirigente vietnamita agradeció al Partido Comunista de Estados Unidos y a sus amigos estadounidenses sus buenos deseos con motivo de la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del PCV.

También expresó su profundo agradecimiento por los sentimientos de amistad, solidaridad y el valioso apoyo brindados a Vietnam por el Partido Comunista de Estados Unidos, así como por varias generaciones de amigos y sectores progresistas de la sociedad estadounidense, tanto durante la lucha por la independencia nacional y la reunificación del país como en la actual etapa de construcción y defensa de la patria.

Además, manifestó su deseo de que ambas partes continúen fortaleciendo los intercambios, compartiendo experiencias y contribuyendo a consolidar la amistad y el entendimiento entre los pueblos de ambos países.

Por su parte, representantes de la dirección del Partido Comunista de Estados Unidos expresaron su impresión por los logros alcanzados por Vietnam durante los 40 años de la política de Doi Moi (Renovación), la mejora de las condiciones de vida de la población y el creciente papel y posición internacional del país.

Reafirmaron sus sentimientos de amistad y solidaridad con el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, y manifestaron su deseo de seguir promoviendo los intercambios y la cooperación entre el Partido Comunista de Estados Unidos y el PCV, así como de fortalecer el entendimiento y las relaciones de amistad entre ambos países.

Al abordar la situación de Vietnam, el secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido estableció importantes orientaciones y decisiones para una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de que para 2030 Vietnam se convierta en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingreso mediano-alto, y para 2045 en un país desarrollado de altos ingresos.

Vietnam está centrando sus esfuerzos en renovar su modelo de desarrollo y construir una economía independiente y autosuficiente, vinculada a una integración internacional profunda y eficaz. Asimismo, busca promover el papel de los distintos sectores económicos, considerando al sector privado como un importante motor de la economía.

Al mismo tiempo, el país continuará intensificando la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, así como la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas.

El máximo dirigente reafirmó que Vietnam mantiene firmemente una política exterior basada en la independencia, la autonomía y la autosuficiencia, así como en la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo. El país promueve activamente su integración internacional y contribuye de manera responsable a la solución de los problemas comunes de la comunidad internacional.

Vietnam concede importancia a sus relaciones con Estados Unidos y desea que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos continúe desarrollándose de manera sólida, estable y duradera, en consonancia con los intereses y aspiraciones de los pueblos de ambos países.

Expresó su deseo de que el Partido Comunista de Estados Unidos y sus amigos estadounidenses continúen respaldando el desarrollo de las relaciones bilaterales y apoyen, al mismo tiempo, a la comunidad vietnamita en Estados Unidos en su proceso de integración y desarrollo, así como en el fortalecimiento de su papel como puente de amistad entre los dos países.

Con motivo del encuentro, el secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, invitó cordialmente a los dirigentes del Partido Comunista de Estados Unidos a visitar Vietnam en un momento oportuno, con el fin de continuar intercambiando opiniones sobre medidas destinadas a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre ambos partidos./.

VNA
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