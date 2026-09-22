Máximo dirigente vietnamita sostiene encuentro con delegación de Cámara de Representantes de EE.UU.

Nueva York (VNA) En el marco de su visita de trabajo para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y participar en diversas actividades bilaterales en Estados Unidos, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York, a un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes de EE.UU., encabezado por Gregory Meeks, miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara.



En la cita, el máximo dirigente vietnamita valoró positivamente el interés y el apoyo del Congreso estadounidense, incluido el propio Gregory Meeks, hacia Vietnam y las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos.



Afirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios de mayor importancia estratégica y expresó su deseo de profundizar cada vez más la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, de manera estable, sustantiva y eficaz.



Al destacar el papel de los ambos órganos legislativos en el fortalecimiento de las bases políticas, el aumento del entendimiento mutuo y la consolidación de la confianza, el líder pidió a Gregory Meeks y al Congreso estadounidense que continúen apoyando las relaciones bilaterales y refuercen el intercambio de delegaciones, los contactos entre las comisiones especializadas, los grupos parlamentarios de amistad y los equipos de asesores de los congresistas.



Por su parte, Gregory Meeks valoró positivamente los avances de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, reafirmó la importancia que concede a los vínculos con Vietnam y al papel de la cooperación parlamentaria, y expresó su deseo de seguir promoviendo los intercambios y contactos entre los dos órganos legislativos, contribuyendo así al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos.



En cuanto a la cooperación económica y comercial, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, subrayó que esta constituye un pilar y un importante motor de las relaciones bilaterales. En este sentido, propuso que ambas partes impulsen un comercio libre, justo, equilibrado y sostenible, y concluyan próximamente las negociaciones de un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado.



Dijo que Vietnam también desea reforzar la cooperación con Estados Unidos en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y sectores de alta tecnología.



Pidió asimismo al Congreso estadounidense que continúe prestando atención y apoyando la cooperación para superar las consecuencias de la guerra, así como la cooperación en materia de defensa y seguridad, los vínculos entre las localidades y los intercambios pueblo a pueblo.



También solicitó que se facilite el desarrollo de la comunidad vietnamita en Estados Unidos, para que pueda contribuir activamente a la sociedad de acogida y actuar como puente de amistad entre ambos países.



A su vez, Gregory Meeks coincidió con las propuestas formuladas por el líder vietnamita y expresó su apoyo a mantener el impulso positivo de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, así como a promover el papel de los respectivos parlamentos en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.



El representante estadounidense afirmó que continuará contribuyendo a profundizar el entendimiento y la confianza mutuos y a impulsar un desarrollo estable, sustantivo y eficaz de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos.



La parte estadounidense agradeció y valoró altamente el apoyo activo y responsable de Vietnam en las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de militares estadounidenses desaparecidos en combate durante la guerra (MIA).



Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar apoyando a Vietnam en la superación de las consecuencias de la guerra, incluida la limpieza de artefactos explosivos sin detonar, la descontaminación de zonas afectadas por dioxinas y la asistencia a personas con discapacidad.



También manifestó su disposición a acompañar a Vietnam en la implementación de la campaña de 500 días y noches para buscar, recuperar e identificar los restos de soldados vietnamitas caídos cuyos datos son incompletos o que continúan desaparecidos desde la guerra./.

VNA