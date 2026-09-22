Política

Cooperación económica y comercial es un pilar de lazos Vietnam-EE. UU., destaca líder vietnamita

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, destaca avances hacia un acuerdo comercial entre Vietnam y EE. UU. y pide reforzar la cooperación económica, comercial y de inversión bilateral.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, recibe al embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR). Foto: VNA
El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, recibe al embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR). Foto: VNA

Nueva York (VNA) – La cooperación económica, comercial y de inversión constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, ya que beneficia directamente a las empresas y a la población, al tiempo que contribuye al desarrollo de ambas naciones, afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.

El líder vietnamita hizo estas declaraciones durante una reunión con el embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, celebrada el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York, en el marco de su visita a EE. UU. para participar en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y desarrollar actividades bilaterales.

El máximo dirigente destacó que Vietnam concede gran importancia a su Asociación Estratégica Integral con Estados Unidos y está dispuesto a trabajar con la administración del presidente Donald J. Trump para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales de manera estable, sustantiva, eficaz y sostenible.

Añadió que, en los últimos años, Vietnam ha realizado esfuerzos concretos para profundizar la cooperación y aumentar la adquisición de productos estadounidenses con el objetivo de contribuir al equilibrio del comercio bilateral, generando a su vez más pedidos, empleos y beneficios directos para las empresas y los trabajadores de ambos países.

Por su parte, Greer valoró muy positivamente la atención prestada por el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, así como los esfuerzos realizados por Vietnam para equilibrar la balanza comercial entre ambos países. Asimismo, señaló que los equipos negociadores han trabajado intensamente y han logrado avances significativos, encontrándose actualmente muy cerca de alcanzar un resultado definitivo.

Afirmó que, una vez firmado y puesto en marcha, el acuerdo sobre un comercio recíproco, justo y equilibrado abrirá nuevas oportunidades y perspectivas para la cooperación entre ambos países.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acogió con satisfacción los resultados positivos alcanzados por ambas partes con vistas a la pronta firma del acuerdo, que establecerá un marco estable y de largo plazo para las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y Estados Unidos.

Asimismo, instó a Estados Unidos a adoptar un enfoque integral para abordar las cuestiones comerciales pendientes, incluidas las relacionadas con las investigaciones en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EE. UU. de 1974. En este sentido, expresó su deseo de que ambos países redoblen sus esfuerzos para impulsar el desarrollo sustantivo de los vínculos económicos, comerciales y de inversión bilaterales, generando así beneficios para los pueblos de ambas naciones./.

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