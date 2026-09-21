Vietnam y Laos profundizan su relación de amistad especial

Vientiane (VNA) - Vietnam considera la preservación, consolidación y desarrollo de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica con Laos como una máxima prioridad de su política exterior, afirmó el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc.

Durante su visita de trabajo a Vientiane, Pham Gia Tuc sostuvo hoy reuniones con el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el primer ministro, Sonexay Siphandone, quienes destacaron el significado de la visita para profundizar aún más los vínculos bilaterales.​

El subjefe de Gobierno vietnamita expresó su satisfacción por el desarrollo fructífero de las relaciones entre ambos países, reflejado en el intercambio regular de visitas y contactos de alto nivel, el funcionamiento de los mecanismos de cooperación y la estrecha coordinación en cuestiones estratégicas.

En las reuniones, ambas partes acordaron continuar implementando eficazmente los acuerdos de alto nivel; profundizar la cooperación en defensa y seguridad; reforzar la conectividad económica, especialmente en energía, transporte e infraestructura fronteriza; y fortalecer la colaboración en educación, formación y desarrollo de recursos humanos.

El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, (derecha) se reúne con el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc. (Fuente: VNA)

También coincidieron en preparar exhaustivamente las actividades conmemorativas, en 2027, del 65.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos.​

En el mismo día, Pham Gia Tuc mantuvo conversaciones con su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasit. Ambos valoraron positivamente el desarrollo integral de los vínculos bilaterales, destacando el alto nivel de confianza política, la creciente cooperación en defensa y seguridad y los avances en materia económica y de inversión.​

El vicepremier vietnamita subrayó que consolidar la relación entre ambos países constituye una tarea estratégica a largo plazo, que contribuye a crear un entorno de paz y estabilidad y condiciones favorables para el desarrollo de cada nación. Por su parte, Saleumxay Kommasit afirmó que Laos concede siempre gran importancia y máxima prioridad a sus relaciones especiales con Vietnam.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Los dos dirigentes acordaron mantener una estrecha coordinación para superar obstáculos y avanzar en proyectos clave, así como fomentar la cooperación en educación, formación, cultura e intercambios entre los pueblos y estrechar la colaboración entre ministerios, sectores y localidades.

Asimismo, abogaron por profundizar el contenido de la “cohesión estratégica”, centrando los esfuerzos en concretar y aplicar eficazmente los acuerdos entre ambos Partidos y países; fortalecer la cooperación en defensa y seguridad; lograr avances en economía, comercio e inversión; y ampliar la colaboración en cultura, deportes, turismo, educación, vínculos entre localidades e intercambios populares.

También hicieron hincapié en acelerar los proyectos clave, mejorar la eficiencia en el uso del capital de apoyo y coordinarse estrechamente en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.​

Ambas partes reafirmaron además su compromiso de coordinar eficazmente la preparación de las actividades conmemorativas de 2027, con el objetivo de profundizar aún más la relación especial entre los dos Partidos y países.

En el marco de su visita, el viceprimer ministro Pham Gia Tuc visitó el Parque de la Amistad Laos-Vietnam e inspeccionó el avance de varios proyectos clave de cooperación bilateral, entre ellos el Centro de Mando de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública de Laos y la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam./.

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