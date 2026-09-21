Economía

Vietnam e India amplían la conectividad aérea bilateral

Vietnam e India duplican el límite de capacidad aérea semanal hasta 16.800 plazas, impulsando los vuelos, el turismo y los viajes de negocios.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - Vietnam e India acordaron duplicar el límite de capacidad de transporte aéreo entre ambos países hasta 16.800 plazas semanales, frente a las 8.000 actuales, lo que permitirá a las aerolíneas operar vuelos adicionales y ofrecer más opciones de viaje durante la próxima temporada festiva.

El nuevo acuerdo entra en vigor de inmediato, en un contexto de creciente demanda de viajes entre ambos países y después de que las aerolíneas de ambas partes hayan agotado o estén próximas a agotar los derechos de explotación existentes.

El embajador de Hanoi en Nueva Delhi, Trinh Minh Manh, destacó que el aumento de la capacidad semanal de pasajeros abrirá nuevas oportunidades para atraer a más turistas indios a Vietnam y viceversa.

Según el diplomático, la cooperación turística bilateral se verá favorecida por la incorporación de nuevos destinos a las rutas aéreas. Si se aprovecha plenamente la capacidad disponible, el número de turistas indios a Vietnam podría duplicarse en los próximos uno o dos años, de los actuales 750 mil a 1,5 millones anuales.

Señaló asimismo que la ampliación de la conectividad aérea y de los derechos de operación entre las aerolíneas de ambos países puede generar efectos positivos en otros ámbitos de la cooperación bilateral.

El incremento de los vuelos también facilitará los viajes de inversores de ambos países a las principales ciudades del otro para buscar oportunidades y socios comerciales, contribuyendo al objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares en 2030, acordado por los dirigentes durante la visita de Estado a India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo pasado.

Con la nueva capacidad, Vietnam Airlines y Vietjet podrán añadir vuelos a importantes ciudades indias como Nueva Delhi, Bombay, Hyderabad y Calcuta, y posteriormente a Chennai. Sun PhuQuoc, otra aerolínea vietnamita, también prevé abrir vuelos a Bombay.

Esta es la segunda vez desde 2024 que Vietnam e India amplían sus cuotas bilaterales de plazas aéreas, reflejo del rápido crecimiento de la cooperación en aviación entre ambos países, mientras el Gobierno indio mantiene políticas destinadas a proteger a las aerolíneas nacionales ante la fuerte competencia de operadores internacionales./.

VNA
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