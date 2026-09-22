Líder vietnamita se reúne con expertos e intelectuales coterráneos en Estados Unidos

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y una delegación de alto nivel del país se reunieron el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York con expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Estados Unidos, en el marco de su viaje de trabajo para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales en el país.



Al encuentro asistieron expertos e intelectuales que realizan importantes contribuciones en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la informática, la automatización, las políticas públicas, la salud, las finanzas y la banca, la seguridad y protección de datos, los materiales sostenibles, las tecnologías financieras (fintech) y el comercio electrónico.



El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, informó sobre el potencial y las fortalezas de la comunidad de expertos e intelectuales vietnamitas y sus redes en el país.



En un ambiente cordial, los representantes de la comunidad expresaron su alegría por recibir al máximo dirigente y a la delegación vietnamita, así como su satisfacción y orgullo por los logros alcanzados por el país. También formularon propuestas sobre el desarrollo de startups multinacionales para elevar el papel de Vietnam en la cadena de valor mundial de la IA, las orientaciones para esta tecnología hasta 2030 y con visión a 2045, la investigación y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, la atracción de capital internacional y la conexión de los recursos de expertos e intelectuales vietnamitas en Estados Unidos.

Representantes de expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Estados Unidos. (Foto: VNA)



Al valorar estas propuestas, el secretario general y presidente señaló que la brecha entre Vietnam y los países más avanzados en ciencia y tecnología sigue siendo considerable y que el país aún no domina numerosas tecnologías fundamentales. Las condiciones para la investigación siguen siendo insuficientes y el número de expertos altamente cualificados no responde todavía plenamente a las necesidades.



Por ello, el Partido y el Estado han determinado superar estas limitaciones, crear condiciones favorables y alentar a los científicos a investigar e innovar para generar productos prácticos y eficaces. Entre las prioridades figuran eliminar obstáculos en la aplicación de políticas, concentrar recursos en investigación, elevar la calidad de la formación y establecer mecanismos adecuados para afrontar los riesgos propios de la actividad científica.



En la ocasión, el mandatario abordó las novedades de la Resolución 23-NQ/TW, promulgada por el Buró Político el 2 de agosto de 2026 sobre el trabajo relativo a los vietnamitas residentes en el extranjero. La resolución reafirma que estos forman parte inseparable de la comunidad nacional vietnamita y constituyen un importante recurso estratégico del país. En este sentido, los conocimientos, la experiencia y las redes de cooperación desarrollados por los expertos y científicos en el extranjero deben ocupar un lugar adecuado en los programas de desarrollo nacional.



Uno de los aspectos destacados de la resolución es el requisito de que los organismos trabajen conjuntamente con la comunidad vietnamita en el extranjero y establezcan mecanismos para una participación más profunda. Las autoridades deben escuchar desde las primeras etapas, compartir información y definir conjuntamente las tareas.



La resolución también establece la responsabilidad del Partido y el Estado de atender y proteger los derechos e intereses legítimos de los vietnamitas residentes en el extranjero, así como de mantener una actitud abierta ante las opiniones constructivas, incluidas las diferentes. El secretario general y presidente To Lam subrayó que los intercambios deben permitir que quienes formulen propuestas las expongan plenamente y que quienes las reciban estén dispuestos a comprenderlas, con el fin de fortalecer la confianza entre ambas partes.



En este espíritu, expresó su deseo de que los expertos participen en grupos de investigación, contribuyan a la formación de jóvenes y colaboren en la selección de líneas tecnológicas adecuadas a las necesidades nacionales. También pueden compartir conocimientos, experiencias y métodos de trabajo, incluidos los que hayan resultado exitosos y los que no, para ayudar a las autoridades a obtener una visión más completa.



El líder destacó que la decisión de regresar a Vietnam o continuar trabajando en el extranjero depende de la profesión, la familia y las circunstancias de cada persona, y que el Partido y el Estado respetan esas decisiones. Quienes deseen regresar deben recibir apoyo para estabilizar su vida y trabajar a largo plazo, mientras quienes permanezcan en el extranjero pueden participar mediante modalidades compatibles con su tiempo y responsabilidades.



Para aprovechar mejor estas contribuciones, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las representaciones vietnamitas en Estados Unidos recopilar las opiniones formuladas durante el encuentro, trasladarlas a los organismos competentes y dar seguimiento a las respuestas. También solicitó establecer un punto de contacto claro para que los vietnamitas residentes en el extranjero puedan seguir enviando propuestas. Las iniciativas que requieran un estudio adicional deben contar con información sobre su avance, mientras que aquellas que aún no puedan aplicarse deben recibir una explicación clara de las razones.



Los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Educación y Formación y otros organismos competentes deben invitar activamente a expertos e investigadores vietnamitas residentes en el extranjero a participar desde las primeras etapas en la formulación de políticas, la definición de tareas de investigación y el diseño de programas de formación. En los asuntos que susciten opiniones diferentes, se deben organizar intercambios profesionales exhaustivos y reflejar sus resultados en ajustes o explicaciones fundamentadas.



El dirigente pidió además crear las mejores condiciones posibles para las contribuciones de los expertos. En las propuestas seleccionadas para su ejecución, deben definirse cuanto antes la entidad receptora, la persona responsable, los recursos financieros y las condiciones de trabajo, así como los plazos para resolver los trámites. Las dificultades que excedan las competencias de los organismos deben ser comunicadas para su solución.



Los institutos de investigación, universidades y entidades que emplean a expertos deben acordar desde el principio los requisitos profesionales, los derechos de los participantes y el uso de los resultados, respetando los derechos de autor, la propiedad intelectual y los compromisos profesionales de los expertos con las instituciones en las que trabajan. Las modalidades de cooperación pueden ser flexibles, a distancia, por períodos determinados o a largo plazo, según la naturaleza del trabajo y las condiciones de cada parte.



El secretario general y presidente expresó su deseo de que la recepción de las opiniones de los intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero se convierta en una labor habitual. Los organismos nacionales deben definir claramente los asuntos que requieren asesoramiento para que los especialistas puedan decidir su participación. Tras cada período de cooperación, ambas partes deben revisar los resultados, las dificultades y los aspectos que requieren ajustes, con el objetivo de fortalecer la confianza y los vínculos de los expertos con Vietnam./.