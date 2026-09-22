Máximo dirigente vietnamita se reúne con presidente de Turquía en Nueva York

Nueva York (VNA) Al margen del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York un encuentro bilateral con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



Durante la reunión, ambos dirigentes expresaron su satisfacción por la evolución positiva de las relaciones bilaterales.



El máximo dirigente vietnamita felicitó a Turquía por haberse convertido en Socio de Diálogo Pleno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y acogió con beneplácito y respaldó la participación y el fortalecimiento de los vínculos de Turquía con la agrupación.



También valoró positivamente los avances registrados en las relaciones entre ambos países en los últimos tiempos y señaló que, sobre la base de sus numerosas similitudes y de unas economías altamente complementarias, ambas partes deben intensificar la cooperación y promover su papel en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



Asimismo, planteó avanzar hacia el objetivo de alcanzar un volumen de comercio bilateral de 4.000 millones de dólares, mediante el reconocimiento por parte de Turquía de la condición de economía de mercado de Vietnam, la apertura recíproca de los mercados y la reducción de las barreras comerciales.



También propuso ampliar la cooperación en sectores estratégicos y con gran potencial, como la industria de defensa y la seguridad, así como en otros ámbitos, entre ellos los alimentos halal, la ciencia y la tecnología, la logística y la cooperación entre localidades.



En un ambiente de sinceridad y apertura, ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la confianza política, con miras a elevar próximamente las relaciones entre Vietnam y Turquía a un nuevo marco de asociación, generando un nuevo impulso para la cooperación bilateral.

En el encuentro. (Fuente: VNA)

Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan valoró positivamente el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Turquía y expresó su impresión por los logros económicos alcanzados por Vietnam en los últimos años, así como por las orientaciones de desarrollo del país para el futuro.



Subrayó que Vietnam y Turquía desempeñan un papel importante en sus respectivas regiones y propuso que ambos países refuercen la coordinación y contribuyan de manera responsable a los esfuerzos por promover la paz y resolver los conflictos en Oriente Medio.



Ambas partes acordaron fortalecer las consultas, la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas. Asimismo, coincidieron en aprovechar su papel como puente para promover la cooperación y el multilateralismo, defender el derecho internacional y contribuir al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



En este marco, se destacó la cooperación entre Vietnam y el Grupo de las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo (G20), así como con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y entre Turquía y la ASEAN y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



Con motivo del encuentro, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam invitó al presidente Recep Tayyip Erdogan a visitar Vietnam y participar como invitado en la Cumbre de APEC de 2027.



Por su parte, el mandatario turco invitó al líder vietnamita a asistir a la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Turquía./.