Sociedad

Unos 800 delegados de 40 países y territorios asistirán a Conferencia Internacional de Cooperación Educativa en Hanoi

ietnam reunirá a 800 delegados de 40 países en Hanoi para impulsar la cooperación educativa, la transformación digital y el uso responsable de la IA.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam organizará en Hanoi, los días 8 y 9 de octubre de 2026, una Conferencia Internacional sobre cooperación educativa en la era digital, a la que se han registrado hasta el momento unos 800 delegados de 40 países y territorios.

Entre los participantes figuran representantes de universidades, organizaciones educativas y grandes empresas internacionales como Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge y Oxford.

El evento incluirá actividades de intercambio de políticas, experiencias y oportunidades de conexión y cooperación, así como una exposición paralela sobre educación y tecnología educativa.

La conferencia se organiza para implementar las principales políticas del Partido relativas al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, en el marco de la Resolución No. 57-NQ/TW; los avances en el desarrollo de la educación y la formación, de acuerdo con la Resolución No. 71-NQ/TW; y la integración internacional en la nueva situación, conforme a la Resolución No. 59-NQ/TW.

El evento tiene como objetivo ampliar la cooperación entre las instituciones educativas vietnamitas y sus socios internacionales, así como compartir nuevos modelos, métodos y tecnologías aplicados a la enseñanza, el aprendizaje y la gestión educativa.

De este modo, se busca contribuir a mejorar la calidad de la formación y la investigación científica, fortalecer las capacidades digitales de docentes, directivos y estudiantes, y responder a las necesidades de desarrollo de recursos humanos en el proceso de transformación digital y verde.

El programa contempla una sesión oficial durante la mañana del 8 de octubre y cuatro sesiones de debate temático a lo largo de los dos días. Entre los principales contenidos figuran la construcción de infraestructuras y sistemas de datos educativos interconectados y seguros; la aplicación de tecnologías a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación; el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial (IA); y el fortalecimiento de la cooperación en investigación, desarrollo y difusión de nuevas soluciones educativas.

Las cuatro sesiones temáticas estarán centradas en la transformación digital y la cooperación internacional en cuatro ámbitos: la educación escolar, la educación superior, la formación profesional y la iniciativa Alianza Global para la Infancia.

Al margen de la conferencia, está prevista la firma de memorandos de entendimiento sobre cooperación entre organismos, instituciones educativas y empresas. La exposición paralela sobre educación y tecnología educativa contará con 70 stands registrados. Se espera que en este espacio participen socios de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea (UE), Canadá, Australia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

A través de las conferencias y la exposición, las instituciones educativas tendrán la oportunidad de conocer nuevos modelos, métodos y tecnologías, así como de establecer vínculos con socios para desarrollar programas de formación, investigación y transferencia de tecnología./.

VNA
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