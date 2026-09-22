Hanoi acogerá TECHFEST Vietnam 2026 en noviembre

Hanoi (VNA )- Hanoi acogerá del 13 al 15 de noviembre el TECHFEST Vietnam 2026, que incluirá demostraciones tecnológicas, exhibiciones de productos de startups y encuentros de inversión en los alrededores del lago Hoan Kiem (Espada Restituida).



Organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Comité Popular de Hanoi, se prevé que el evento atraiga entre 50.000 y 60.000 visitantes.



TECHFEST 2026 se desarrollará al aire libre con el objetivo de fomentar la participación del público y el contacto directo con startups, empresas e inversores. Entre las principales actividades figuran la ceremonia de apertura, la exhibición de productos de startups, demostraciones tecnológicas y la ronda final del concurso nacional de talentos de startups innovadoras.



Las áreas de exposición presentarán productos de startups de diversos sectores, mientras que las demostraciones en vivo mostrarán soluciones basadas en inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), metaverso y tecnología agrícola. También se exhibirán productos de startups procedentes de 34 provincias y ciudades.



El programa incluirá sesiones de presentación, encuentros de inversión e intercambios entre startups, empresas e inversores. Asimismo, se celebrarán conferencias y seminarios temáticos en hoteles, cafeterías y espacios creativos.



Más allá de la exhibición de tecnologías, TECHFEST 2026 tiene como objetivo conectar a las startups con las necesidades prácticas de empresas y localidades. Los ministerios y las localidades plantearán desafíos y pondrán a disposición recursos, mientras que los institutos de investigación y las universidades aportarán tecnologías, conocimientos y recursos humanos.



Por su parte, las empresas, los fondos de inversión y las organizaciones de apoyo proporcionarán capital y acceso al mercado para impulsar las pruebas y la comercialización de tecnologías.



Lanzado en 2015, TECHFEST Vietnam es un evento anual destinado a promover las startups innovadoras y conectar a los distintos actores del ecosistema nacional de empresas emergentes.



De acuerdo con el Decreto Gubernamental N.º 268/2025/ND-CP, el Ministerio de Ciencia y Tecnología asumió desde 2025 la dirección de la organización del evento, en coordinación con los ministerios, las localidades y las organizaciones pertinentes./.

VNA