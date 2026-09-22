Cie-Tec

Hanoi acogerá TECHFEST Vietnam 2026 en noviembre

Hanoi acogerá del 13 al 15 de noviembre TECHFEST Vietnam 2026, con demostraciones tecnológicas, startups y encuentros de inversión en torno al lago Hoan Kiem.

Visitantes experimentan la realidad virtual en Techfest Vietnam 2025, en la zona peatonal del lago Hoan Kiem, en Hanoi. (Foto: VNA)
Visitantes experimentan la realidad virtual en Techfest Vietnam 2025, en la zona peatonal del lago Hoan Kiem, en Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA )- Hanoi acogerá del 13 al 15 de noviembre el TECHFEST Vietnam 2026, que incluirá demostraciones tecnológicas, exhibiciones de productos de startups y encuentros de inversión en los alrededores del lago Hoan Kiem (Espada Restituida).

Organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Comité Popular de Hanoi, se prevé que el evento atraiga entre 50.000 y 60.000 visitantes.

TECHFEST 2026 se desarrollará al aire libre con el objetivo de fomentar la participación del público y el contacto directo con startups, empresas e inversores. Entre las principales actividades figuran la ceremonia de apertura, la exhibición de productos de startups, demostraciones tecnológicas y la ronda final del concurso nacional de talentos de startups innovadoras.

Las áreas de exposición presentarán productos de startups de diversos sectores, mientras que las demostraciones en vivo mostrarán soluciones basadas en inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), metaverso y tecnología agrícola. También se exhibirán productos de startups procedentes de 34 provincias y ciudades.

El programa incluirá sesiones de presentación, encuentros de inversión e intercambios entre startups, empresas e inversores. Asimismo, se celebrarán conferencias y seminarios temáticos en hoteles, cafeterías y espacios creativos.

Más allá de la exhibición de tecnologías, TECHFEST 2026 tiene como objetivo conectar a las startups con las necesidades prácticas de empresas y localidades. Los ministerios y las localidades plantearán desafíos y pondrán a disposición recursos, mientras que los institutos de investigación y las universidades aportarán tecnologías, conocimientos y recursos humanos.

Por su parte, las empresas, los fondos de inversión y las organizaciones de apoyo proporcionarán capital y acceso al mercado para impulsar las pruebas y la comercialización de tecnologías.

Lanzado en 2015, TECHFEST Vietnam es un evento anual destinado a promover las startups innovadoras y conectar a los distintos actores del ecosistema nacional de empresas emergentes.

De acuerdo con el Decreto Gubernamental N.º 268/2025/ND-CP, el Ministerio de Ciencia y Tecnología asumió desde 2025 la dirección de la organización del evento, en coordinación con los ministerios, las localidades y las organizaciones pertinentes./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #TECHFEST Vietnam 2026 #Hanoi #startups #empresas emergentes #innovación #ecosistema de startups #inteligencia artificial Ha Noi
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Las empresas, protagonistas de los productos estratégicos «Make in Vietnam»

Las empresas, protagonistas de los productos estratégicos «Make in Vietnam»

La eliminación de los cuellos de botella institucionales, de mercado y del ecosistema permitirá a Vietnam avanzar hacia el dominio de tecnologías clave, una participación más profunda en las cadenas globales de valor y la consolidación de la ciencia y la tecnología como motor de un desarrollo rápido y sostenible en la era digital.

Ver más

El profesor Tan Jian Ping, director del Centro Stargaze de Investigación sobre Agricultura Sostenible de la Universidad XMUM, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Malasia exploran cooperación en agricultura inteligente

En medio de sus esfuerzos por modernizar el sector agrícola, Malasia está acelerando la transición de un modelo tradicional e intensivo en mano de obra hacia una agricultura de alta tecnología en el marco de la Política Nacional de Agricultura y Alimentación (NAP 2.0).

Actividades de formación e investigación en la empresa RTC Technology Vietnam. (Fuente:qdnd.vn)

Vietnam impulsa mecanismos de prueba para nuevas tecnologías

El desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), abre nuevas oportunidades para elevar la productividad y fomentar el crecimiento económico, pero también plantea riesgos e impactos aún difíciles de prever, lo que hace necesario impulsar mecanismos de prueba controlada para evaluar los riesgos, perfeccionar las políticas y facilitar su aplicación en la práctica.

Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital

Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital

Durante 81 años, en su proceso de desarrollo como principal agencia nacional de noticias multimedia, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha adoptado medidas concretas para innovar y crear constantemente, manteniendo su posición como fuente de información de referencia tanto en los productos informativos tradicionales como en el ciberespacio y reafirmando su papel como agencia de información estratégica y confiable del Partido y el Estado.

La calidad de los durianes de Lam Dong mejora constantemente gracias a la estandarización de los procesos de producción, los controles de seguridad alimentaria y la trazabilidad. (Foto: VNA)

Vietnam moderniza las zonas de materias primas con datos digitales

El desarrollo de zonas de materias primas para la agricultura, la silvicultura y la pesca durante el periodo 2026-2030 se acelerará mediante una gestión basada en datos digitales, vinculando la producción con los mercados, garantizando la trazabilidad y fomentando la integración de las cadenas de suministro.

El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son; el profesor Yuval Elovici, director del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (BGU), y delegados posan para una foto conmemorativa. (Fuente: VNA)

Vietnam e Israel refuerzan cooperación en IA y ciberseguridad

El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, realizó recientemente una visita de trabajo a la ciudad de Beerseba, ubicada en el sur del país, con el objetivo de promover la cooperación bilateral en los ámbitos de la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la innovación.