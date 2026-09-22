Phu Quoc acelera el desarrollo de una infraestructura multimodal de cara a APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) – De un importante corredor vial a un eje de transporte integrado que combina carreteras, tren ligero y conexiones aéreas y marítimas, Phu Quoc acelera el desarrollo de una infraestructura multimodal mientras se prepara para acoger el APEC 2027, sentando al mismo tiempo las bases para su crecimiento a largo plazo.



En el centro de esta transformación se encuentra la carretera DT975, un corredor que conecta el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc con el Centro de Convenciones APEC. Con una sección transversal de 62 metros, 10 carriles para vehículos motorizados y una línea integrada de tren ligero (LRT), la vía se está desarrollando como uno de los componentes clave de la futura red de transporte de la isla.



Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la línea LRT, que discurrirá por la mediana central y combinará un sistema vial de alta capacidad con el transporte ferroviario urbano. El diseño busca facilitar la circulación y reducir al mínimo los cruces a nivel.



El trazado del LRT se adaptará a las características del terreno de la isla, con 14,81 kilómetros a nivel del suelo, 0,78 kilómetros en estructuras elevadas y dos kilómetros subterráneos en el área central de APEC.



A lo largo de la línea están previstas seis estaciones, cuyos diseños se inspiran en las identidades culturales de distintas regiones de Vietnam, entre ellas el noroeste del país, el casco antiguo de Hanoi, la antigua capital imperial de Hue, la Altiplanicie Occidental y Saigón, además de una estación subterránea denominada APEC.



La DT975 desembocará en APEC Boulevard, una vía ceremonial de unos tres kilómetros que conectará con el complejo de convenciones y exposiciones de APEC y con un teatro de usos múltiples.



A lo largo de la mediana y en las principales intersecciones se instalarán pantallas LED y grandes paneles electrónicos para mostrar imágenes de Vietnam y de su gente a los visitantes internacionales.



El corredor de transporte también se está diseñando con especial atención a la integración paisajística y medioambiental. La mediana central contará con un corredor verde continuo, que incluirá buganvillas cultivadas localmente y creará una auténtica “infraestructura verde” a lo largo de la ruta.



Las obras se están acelerando para acompasarse con los preparativos de APEC 2027. Pese a las condiciones meteorológicas propias de la temporada de lluvias y a la complejidad del terreno, los equipos de construcción trabajan en tres turnos durante las 24 horas para garantizar el cumplimiento del calendario.



Construcción del Centro de Convenciones para la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027. (Foto: VNA)



A principios de septiembre, alrededor del 65% de los trabajos técnicos de excavación de zanjas del proyecto de ampliación de la DT975 estaban terminados, mientras que las obras del sistema de drenaje longitudinal y de cimentación de la carretera habían alcanzado cerca del 50%.



Los cuatro puentes previstos a lo largo de la ruta están en construcción y el avance general supera el 55%. Está previsto que la pavimentación con hormigón asfáltico a ambos lados de la carretera se complete por etapas entre finales de 2026 y principios de 2027.



Paralelamente, avanzan las obras del LRT. Mientras continúan los trabajos de construcción de túneles, puentes y estaciones, también ha comenzado la instalación de los carriles sobre la plataforma ferroviaria.



Se prevé que toda la línea de doble vía, de 17,59 kilómetros de longitud, cuente con el sistema ferroviario instalado en los próximos seis meses, lo que situaría el proyecto entre las iniciativas de ferrocarril urbano de Vietnam con un calendario de ejecución más acelerado.



El doctor Vo Tri Thanh, director del Instituto de Investigación de Estrategias de Marca y Competitividad, señaló que APEC 2027 constituye una oportunidad excepcional para que Phu Quoc dé un salto cualitativo en el desarrollo de su infraestructura y establezca un nuevo polo de crecimiento.



Según un representante de Sun Group, la DT975 forma parte de una red de infraestructura multimodal más amplia que está tomando forma en Phu Quoc y que integra los transportes aéreo, marítimo y terrestre.



Se espera que la ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc consolide la principal puerta de entrada aérea a la isla, mientras que el proyecto también será acelerado con el objetivo de completarlo y ponerlo en funcionamiento en 2027.



Sun Group y la provincia de An Giang también estudian cooperar en más de 10 proyectos de infraestructura y turismo, con el objetivo de convertir Phu Quoc en un centro turístico, comercial y financiero de alcance internacional.



Entre ellos figuran el puerto internacional de An Thoi y un complejo urbano logístico-portuario y turístico de uso mixto de 40 hectáreas en la zona especial de Phu Quoc, con una inversión total estimada en unos 653 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán junto con una carretera costera que conectará con el puerto marítimo de An Thoi.



Se espera que la combinación de transporte aéreo, carreteras de varios carriles, ferrocarril urbano e infraestructura portuaria refuerce la capacidad de transporte de Phu Quoc para APEC 2027 y, al mismo tiempo, siente las bases de una red de transporte integrada a largo plazo.



Más allá de su papel como sede de un importante evento internacional, se prevé que la emergente red multimodal se convierta en un componente fundamental de la futura capacidad de desarrollo y competitividad de Phu Quoc./.