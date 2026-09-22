Vietnam y Argelia fortalecen las relaciones bilaterales

Argel (VNA)- El embajador de Vietnam en Argelia, Vu Duy Long, realizó una visita de cortesía al secretario general del Frente de Liberación Nacional (FLN), Abdelkrim Benmbarek, con motivo del inicio de su mandato diplomático en Argelia.



Durante el encuentro, el secretario general Benmbarek destacó que las relaciones entre Vietnam y Argelia, así como entre el Partido Comunista de Vietnam y el FLN, cuentan con profundas raíces históricas, forjadas durante la lucha de ambos pueblos por la independencia y la libertad.



Afirmó que el FLN concede gran importancia a seguir consolidando las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos partidos sobre la base del Acuerdo de Cooperación suscrito, contribuyendo así al fortalecimiento de los vínculos entre los dos países y pueblos.



Abdelkrim Benmbarek también compartió con el embajador Vu Duy Long algunos aspectos de la situación actual del FLN y sus principales orientaciones de actuación.



Por su parte, el embajador vietnamita agradeció la cálida acogida dispensada por el FLN y afirmó que durante su mandato hará todo lo posible para contribuir al fortalecimiento de la amistad tradicional entre los dos pueblos, así como de las relaciones entre ambos partidos.



El diplomático felicitó al FLN por los resultados obtenidos en las recientes elecciones legislativas y expresó su confianza en que el partido siga consolidando estos logros y obtenga buenos resultados en las elecciones locales previstas para el próximo 28 de noviembre.



El embajador Vu Duy Long también informó sobre algunas de las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, y expresó su deseo de que ambas partes continúen intensificando el intercambio de información y de delegaciones, compartiendo experiencias en materia de trabajo partidista y aplicando eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre ambos partidos.



Con motivo de la ocasión, el embajador transmitió los saludos de los dirigentes del Partido Comunista de Vietnam al secretario general Abdelkrim Benmbarek y expresó su deseo de recibir próximamente en Vietnam al dirigente argelino y una delegación del FLN./.

VNA