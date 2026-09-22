Política

Vietnam y Argelia fortalecen las relaciones bilaterales

Vietnam y Argelia buscan fortalecer los vínculos entre el PCV y el FLN mediante el intercambio de información, delegaciones y experiencias de trabajo partidista.

El secretario general del Frente de Liberación Nacional (FLN), Abdelkrim Benmbarek, recibe al embajador de Vietnam en Argelia, Vu Duy Long. (Foto: VNA)
El secretario general del Frente de Liberación Nacional (FLN), Abdelkrim Benmbarek, recibe al embajador de Vietnam en Argelia, Vu Duy Long. (Foto: VNA)

Argel (VNA)- El embajador de Vietnam en Argelia, Vu Duy Long, realizó una visita de cortesía al secretario general del Frente de Liberación Nacional (FLN), Abdelkrim Benmbarek, con motivo del inicio de su mandato diplomático en Argelia.

Durante el encuentro, el secretario general Benmbarek destacó que las relaciones entre Vietnam y Argelia, así como entre el Partido Comunista de Vietnam y el FLN, cuentan con profundas raíces históricas, forjadas durante la lucha de ambos pueblos por la independencia y la libertad.

Afirmó que el FLN concede gran importancia a seguir consolidando las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos partidos sobre la base del Acuerdo de Cooperación suscrito, contribuyendo así al fortalecimiento de los vínculos entre los dos países y pueblos.

Abdelkrim Benmbarek también compartió con el embajador Vu Duy Long algunos aspectos de la situación actual del FLN y sus principales orientaciones de actuación.

Por su parte, el embajador vietnamita agradeció la cálida acogida dispensada por el FLN y afirmó que durante su mandato hará todo lo posible para contribuir al fortalecimiento de la amistad tradicional entre los dos pueblos, así como de las relaciones entre ambos partidos.

El diplomático felicitó al FLN por los resultados obtenidos en las recientes elecciones legislativas y expresó su confianza en que el partido siga consolidando estos logros y obtenga buenos resultados en las elecciones locales previstas para el próximo 28 de noviembre.

El embajador Vu Duy Long también informó sobre algunas de las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, y expresó su deseo de que ambas partes continúen intensificando el intercambio de información y de delegaciones, compartiendo experiencias en materia de trabajo partidista y aplicando eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre ambos partidos.

Con motivo de la ocasión, el embajador transmitió los saludos de los dirigentes del Partido Comunista de Vietnam al secretario general Abdelkrim Benmbarek y expresó su deseo de recibir próximamente en Vietnam al dirigente argelino y una delegación del FLN./.

VNA
#Vietnam #Argelia #Vu Duy Long #Abdelkrim Benmbarek #Frente de Liberación Nacional #PCV #FLN
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. Foto: VNA

Máximo dirigente se reúne con comunidad vietnamita en Estados Unidos

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con la delegación vietnamita de alto nivel, asistió el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York, a un programa artístico y se reunió con la comunidad vietnamita en Estados Unidos.

Líder vietnamita realiza diversas actividades en Estados Unidos

Líder vietnamita realiza diversas actividades en Estados Unidos

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunió con dirigentes del Partido Comunista de Estados Unidos y amigos estadounidenses, en el marco de su participación en al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollar actividades bilaterales en el país norteamericano.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, entrega la Orden de la Amistad a amigos estadounidenses y la otorga a título póstumo a otras personas, en Nueva York, el 21 de septiembre (hora local). (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita se reúne con amigos estadounidenses

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, se reunió en Nueva York con amigos estadounidenses y destacó su apoyo a Vietnam, la cooperación bilateral y la superación de las consecuencias de la guerra.

Vietnam, miembro activo y responsable de las Naciones Unidas

Vietnam, miembro activo y responsable de las Naciones Unidas

Desde su adhesión a las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1977, Vietnam ha participado de manera cada vez más activa y proactiva en las actividades comunes de la organización. Sus contribuciones abarcan el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos, las operaciones de mantenimiento de la paz y ámbitos como los mares y océanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.