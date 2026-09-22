Vietnam y EE.UU. continuarán cooperando en alivio de secuelas de la guerra

Nueva York (VNA)- El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central, viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, recibió en visita de cortesía a John Noh, subsecretario de Guerra de Estados Unidos, el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York.



El encuentro se efectuó en el marco de la visita de la delegación de alto nivel de Vietnam que acompaña al secretario general del Partido Comunista y presidente de la nación, To Lam, para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollar actividades bilaterales en Estados Unidos.



John Noh destacó que Estados Unidos valora el papel de Vietnam y desea reforzar la cooperación entre ambos países en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y del mundo.



También agradeció la activa asistencia y el apoyo del Ministerio de Defensa y de Vietnam en general a las labores de búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en la guerra (MIA).



Afirmó que el Departamento de Guerra de Estados Unidos apoya firmemente y se compromete a continuar cooperando estrechamente con Vietnam en la superación de las consecuencias de la guerra, considerando este ámbito una prioridad máxima de la cooperación bilateral en materia de defensa.



Por su parte, el general Phan Van Giang valoró que dirigentes del Departamento de Guerra estadounidense ha coordinado la organización del evento sobre la “Iniciativa para la búsqueda de personas desaparecidas en la guerra en Vietnam” en el marco de la visita de dirigentes de alto nivel.



Señaló que ello reafirma el compromiso de Estados Unidos de participar y contribuir en mayor medida a la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación y determinación de la identidad de los restos de los mártires” de Vietnam.



Asimismo, reafirmó que Vietnam desea desarrollar la cooperación con Estados Unidos sobre la base de los intereses legítimos de ambas partes, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



Expresando su satisfacción por los avances en las relaciones bilaterales de defensa entre Vietnam y Estados Unidos, el general Phan Van Giang manifestó su deseo de que ambas partes continúen coordinando la cooperación en los ámbitos ya acordados, centrándose en la superación de las consecuencias de la guerra; la búsqueda, recuperación y determinación de la identidad de los restos de militares estadounidenses y vietnamitas desaparecidos durante la guerra; el diálogo bilateral sobre políticas de defensa; la industria de defensa; la seguridad marítima y la medicina militar, entre otros.



Propuso que Estados Unidos continúe apoyando a Vietnam en la superación de las consecuencias de la guerra, la implementación de programas de apoyo a las comunidades y la solución de problemas medioambientales, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de la población en las zonas afectadas.



Al informar que el Ministerio de Defensa de Vietnam organizará en Hanoi, en diciembre próximo, la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, Van Giang dio la bienvenida a la participación de delegaciones de alto nivel del Departamento de Guerra, el Departamento de la Armada y altos funcionarios y empresas de defensa de Estados Unidos, así como a la exhibición de equipos y tecnologías de defensa modernos.



Previamente, ese mismo día, el general Phan Van Giang también recibió a dirigentes de empresas que operan en el sector tecnológico./.

VNA