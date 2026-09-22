Líder vietnamita exhorta reforzar cooperación con Universidad de Stanford en IA e innovación

Nueva York (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, pidió fortalecer la cooperación con la Universidad de Stanford, particularmente en inteligencia artificial (IA) e innovación, durante su encuentro el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York con la profesora Sarah Anne Soule, decana de la Escuela de Postgrado de Negocios de esa institución.



En la cita, desarrollada en el marco de su viaje de trabajo a Estados Unidos para asistir al Debate de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantener diversas actividades bilaterales, el líder vietnamita destacó el prestigio y la posición de la Universidad de Stanford y de su Escuela de Postgrado de Negocios, en particular, consideradas entre las instituciones educativas líderes del mundo y un importante punto de conexión entre el conocimiento, la tecnología, las empresas y el talento a escala global.



Manifestó su interés por las áreas en las que Stanford centra sus esfuerzos, especialmente la formación, el desarrollo del liderazgo y la inteligencia artificial (IA). Subrayó que, ante el rápido avance de la IA, las capacidades humanas fundamentales, como el pensamiento creativo, el criterio y la capacidad de tomar decisiones, adquieren cada vez mayor importancia para la competitividad y el desarrollo de cada país.



Afirmó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de alcanzar un crecimiento rápido y sostenible y convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. En este proceso, Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad como motores fundamentales del crecimiento.



Según el máximo dirigente, Vietnam no solo necesita más recursos, sino, sobre todo, reforzar su capacidad para generar, absorber y transformar el conocimiento, la tecnología y la innovación en productividad y competitividad.



Afirmó que la conexión entre las fortalezas de Vietnam y el conocimiento, el talento y la red global de Stanford contribuirá a estrechar la cooperación entre universidades y empresas, así como entre la tecnología y las personas, generando nuevos valores y beneficios concretos para ambas partes y para la región.



Propuso que ambas partes se concentren en tres ámbitos prioritarios. En primer lugar, desarrollar las capacidades de liderazgo de directivos, empresarios y otros actores relevantes, vinculándolas con una gobernanza moderna y una mayor conectividad internacional. En segundo lugar, impulsar la innovación y el dominio de la IA, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos de Stanford en inteligencia artificial y economía digital, así como la conexión del ecosistema de innovación de Vietnam con expertos, fundadores, inversores y la red global de Stanford. En tercer lugar, promover la cooperación en investigación e innovación, con el objetivo de contribuir a que Vietnam se convierta en un socio clave en la creación conjunta y la generación de nuevos valores.



También informó de que Vietnam será sede de APEC 2027 y expresó su deseo de que Stanford participe como socio de conocimiento, contribuyendo a las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo de recursos humanos, y promoviendo iniciativas con valor a largo plazo para la región.



Celebró la firma del Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford, y valoró positivamente el plan de una delegación de la escuela para visitar Vietnam a principios de 2027 con el fin de poner en marcha programas de cooperación prioritarios. Consideró que este acuerdo constituye un punto de partida para ampliar la cooperación mediante iniciativas con objetivos y resultados concretos, en beneficio de ambas partes.



Por su parte, la profesora Sarah Anne Soule valoró muy positivamente los logros alcanzados por Vietnam en su dinámico crecimiento económico y el papel cada vez más relevante del país en la economía mundial.



Asimismo, coincidió con las orientaciones de cooperación propuestas por el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, y expresó su confianza en que la cooperación en materia de educación empresarial abrirá nuevas oportunidades para desarrollar las capacidades de liderazgo, elevar la calidad de los recursos humanos y fortalecer el entendimiento entre las instituciones educativas, así como entre Vietnam y Estados Unidos.



Reafirmó el compromiso de la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford de construir una relación de cooperación basada en el respeto mutuo y en valores compartidos de excelencia educativa, con el objetivo común de formar líderes capaces de afrontar los crecientes y complejos desafíos globales.



Expresó su confianza en que la firma y aplicación del MOU entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford generará oportunidades de cooperación sustantivas y significativas, con un impacto positivo para ambas partes y contribuirá a fortalecer aún más la asociación entre Vietnam y Estados Unidos.



En nombre de la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford, la profesora Sarah Anne Soule invitó respetuosamente al secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, a visitar la institución en una ocasión propicia, invitación que fue aceptada con agrado.



En presencia del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, y la profesora Sarah Anne Soule intercambiaron el MOU entre la Cancillería de Vietnam y la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford./.

VNA