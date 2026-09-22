Sudáfrica reafirma posición estratégica de Vietnam en su política exterior

Pretoria (VNA) – La incorporación de Vietnam al grupo de los BRICS en calidad de país socio refleja una profunda convergencia de intereses estratégicos en materia de gobernanza mundial y promoción de la cooperación Sur-Sur, lo que confirma la posición estratégica de Vietnam en la política exterior de Sudáfrica, afirmó el viceministro de la Presidencia de Sudáfrica, Kenneth Morolong.



El funcionario sudafricano hizo estas declaraciones durante una ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), organizada recientemente por la Embajada de Vietnam en Sudáfrica en el Pretoria Country Club.



En su discurso, el embajador de Vietnam en Sudáfrica, Tran Trong Kien, destacó que Vietnam ha experimentado una profunda transformación, consolidando constantemente su creciente posición y prestigio en la arena internacional y convirtiéndose en un socio fiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.



Según el diplomático, este proceso de Vietnam guarda una particular resonancia con el de Sudáfrica. Pese a la distancia geográfica, ambos pueblos comparten numerosas similitudes derivadas de sus experiencias históricas, su resiliencia y su aspiración común de preservar la paz y promover el desarrollo. En particular, existe un profundo vínculo entre el legado del Presidente Ho Chi Minh y el del Presidente Nelson Mandela, que constituye una sólida base espiritual para la amistad entre ambos países.



El embajador Tran Trong Kien señaló que las relaciones bilaterales han registrado en los últimos años un fuerte y sostenido crecimiento económico, y que Sudáfrica se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Vietnam en África. Además del amplio potencial de cooperación en ámbitos prioritarios como la agricultura, la seguridad alimentaria, la transformación digital, la energía y el crecimiento verde, ambos países continúan manteniendo una coordinación estrecha y constructiva en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas.



El embajador subrayó que la celebración del Día Nacional del 2 de septiembre constituye una ocasión para hacer un balance del recorrido histórico, rendir homenaje a los logros del pueblo vietnamita y reafirmar el compromiso de seguir promoviendo las relaciones entre Vietnam y Sudáfrica.



En representación del Gobierno sudafricano, el viceministro Kenneth Morolong celebró los notables avances registrados en las relaciones entre ambos países, especialmente desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica.



Al referirse a la historia de estos vínculos, recordó que la tradicional amistad entre ambos países echó raíces en la Conferencia de Bandung de 1955. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales el 22 de diciembre de 1993 y la apertura de sus respectivas embajadas a principios de la década de 2000, Vietnam y Sudáfrica no han dejado de fortalecer sus vínculos mediante visitas de alto nivel. La creación del Foro de Asociación Intergubernamental en 2004 sentó una sólida base para los mecanismos de cooperación en los ámbitos económico, comercial, científico, técnico y cultural.



Según Kenneth Morolong, el hito histórico en las relaciones bilaterales fue la visita de Estado del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a Vietnam en octubre de 2025, con motivo de la cual ambos países elevaron oficialmente sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica. Este paso diplomático marcó una evolución cualitativa de las relaciones y reforzó el diálogo político. De este modo, 2025 fue considerado la culminación de varias décadas de esfuerzos destinados a profundizar los vínculos, transformar los acuerdos en una verdadera asociación y generar beneficios concretos para las poblaciones de ambos países.



El viceministro Kenneth Morolong señaló asimismo que Vietnam es considerado una importante puerta de entrada estratégica para los objetivos de Sudáfrica en el Sudeste Asiático.



En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones, el representante del Gobierno sudafricano afirmó que la solidaridad y la cooperación bilateral constituyen una «brújula» que permite a ambos países orientarse y superar los desafíos mundiales. Esta asociación debe seguir desarrollándose, contribuyendo a la paz y la prosperidad comunes de ambas regiones.



En el marco de la ceremonia, la Embajada de Vietnam en Sudáfrica organizó una exposición fotográfica sobre el país, su pueblo y sus logros en materia de desarrollo. Un espacio dedicado a la gastronomía tradicional también contribuyó a crear un ambiente de intercambio cultural cálido e impregnado de la identidad vietnamita./.

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