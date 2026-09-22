Hospital de Campaña de nivel 2 y Equipo de Ingenieros de Vietnam parten para misiones de paz

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy en Hanoi una ceremonia para despedir al Hospital de Campaña de Nivel 2 No. 8 y al Equipo de Ingenieros No. 5, que se desplazarán a Sudán del Sur y Abyei, respectivamente, para participar en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Oficiales y soldados del Hospital de Campaña de Nivel 2 No. 8 y al Equipo de Ingenieros No. 5 parten hacia misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. (Foto: VNA)

Al intervenir en el evento, el mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, informó que ambas unidades fueron preparadas y entrenadas conforme a los requisitos de las Naciones Unidas y las respectivas misiones.



El Hospital de Campaña de Nivel 2 No. 8 está integrado por 63 militares de distintas unidades de las Fuerzas Armadas. Relevará al Hospital de Campaña de Nivel 2 No. 7 en la Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) en la localidad sursudanesa de Bentiu.



Todo el personal completó la formación política, militar, logística y técnica, de medicina de campaña y mantenimiento de la paz.



También recibió formación en inglés y en materias como atención internacional al trauma (ITLS), evacuación médica aérea (AMET), prevención y respuesta a la violencia sexual (CRSV), Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reconocimiento de artefactos explosivos (EOI).



El Equipo de Ingenieros No. 5 cuenta con 184 efectivos de distintas unidades de las Fuerzas Armadas. Cumplirá su misión en Abyei, bajo la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), sobre la base de la experiencia del Equipo de Ingenieros No. 4.



La unidad completó la formación en ingeniería militar, idiomas extranjeros, comunicación, medicina, logística, protección de fuerzas y otros contenidos relacionados con la misión. También realizó ejercicios y simulacros basados en situaciones reales.



En representación de los dirigentes del Partido y del Estado, la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan entregó a ambas unidades la Bandera Nacional, las decisiones de despliegue y el cuadro “El Tío Ho sigue marchando junto a nosotros”.



La vicepresidenta afirmó que Vietnam es un miembro activo y responsable de las Naciones Unidas y participa en mecanismos de cooperación multilateral para afrontar los desafíos mundiales.



Tras más de 12 años de participación en las misiones de paz, Vietnam ha desplegado distintas unidades y enviado más de 1.600 oficiales y efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Popular.



La subjefa de Estado destacó que las fuerzas vietnamitas han superado dificultades y cumplido sus misiones, ganándose el reconocimiento de las Naciones Unidas y los socios internacionales y contribuyendo a difundir la imagen de Vietnam y de los “Soldados del Tío Ho”.



Pidió seguir mejorando la selección, formación y entrenamiento; mantener un estrecho seguimiento de la situación; anticipar riesgos y garantizar la seguridad de las fuerzas.



A las dos unidades, les pidió mantener la unidad y la disciplina, cumplir las normas de las Naciones Unidas y las leyes del país anfitrión, y aprovechar sus capacidades profesionales para cumplir las misiones asignadas y promover la imagen de los cascos azules vietnamitas.



Al asignar las tareas, el coronel general Nguyen Truong Thang pidió a ambas unidades cumplir las orientaciones de política exterior del Partido y del Estado, así como las leyes vietnamitas y las normas de las Naciones Unidas, de las misiones y del país anfitrión.



Afirmó que la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa confían en que ambas unidades mantendrán la unidad, la iniciativa y la disciplina, garantizarán la seguridad y cumplirán las misiones encomendadas./.