Líder vietnamita recibe a dirigentes de grupos empresariales estadounidenses

Nueva York (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió, el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York, a dirigentes de varios grupos empresariales estadounidenses, en el marco de su viaje a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales.



Al recibir a Chip Kaye, presidente de Warburg Pincus, el dirigente destacó que Vietnam valora la contribución del grupo, que durante los últimos años ha acompañado e invertido en diversos sectores importantes de la economía vietnamita.



Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo y necesita capitales de largo plazo y de calidad, acompañados de capacidades de gestión, tecnología, redes internacionales y apoyo para que las empresas vietnamitas mejoren su competitividad a nivel regional. Se trata de ámbitos en los que Warburg Pincus cuenta con amplia experiencia y puede realizar aportes concretos.



Chip Kaye señaló que Warburg Pincus se centra en inversiones de largo plazo en empresas con potencial de crecimiento, apoyándolas en estrategia, gestión, expansión de mercados y mejora de la eficiencia operativa.



Sus principales áreas de inversión incluyen tecnología, finanzas, salud e industria, desarrollo inmobiliario y soluciones de capital. En los próximos años, Warburg Pincus continuará ampliando sus inversiones en sectores con perspectivas de crecimiento a largo plazo, especialmente inteligencia artificial (IA), infraestructura digital, centros de datos, servicios financieros, salud, logística y activos de infraestructura.



Al informar sobre los resultados de la cooperación y las inversiones en Vietnam en los últimos años, Chip Kaye expresó su deseo de continuar y ampliar las inversiones en el país, impulsar el desarrollo de la infraestructura industrial digital y promover el desarrollo sostenible, contribuyendo a conectar el mercado vietnamita con los internacionales.



El secretario general y presidente manifestó su deseo de que Warburg Pincus continúe ayudando a Vietnam a desarrollar empresas de mayor escala y con mejores capacidades de gestión, así como a facilitar su acceso a los mercados internacionales de capitales.



También pidió al grupo contribuir a la construcción de un ecosistema financiero y de inversión más moderno en Vietnam.



El dirigente vietnamita acogió con satisfacción la intención de Warburg Pincus de ampliar sus inversiones en áreas en las que posee ventajas y que Vietnam necesita desarrollar, como infraestructura industrial y logística, infraestructura digital, servicios financieros y fintech, tecnología, salud de alta calidad y nuevos sectores de crecimiento.



Propuso que Warburg Pincus priorice la ampliación de sus inversiones y contribuya al desarrollo de empresas vietnamitas con capacidad para competir a nivel regional; las ayude a elevar sus estándares de gestión, tecnología y productividad y a expandirse gradualmente en los mercados regionales.



Asimismo, pidió al grupo acompañar la construcción del Centro Financiero Internacional de Vietnam; continuar modernizando el mercado de ofertas públicas iniciales (IPO) y de cotización bursátil; desarrollar los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) y movilizar capital institucional de largo plazo para los sectores inmobiliario y de infraestructura.



También expresó su deseo de que Warburg Pincus desempeñe un papel de puente para que las empresas estadounidenses conozcan mejor las orientaciones de desarrollo, el entorno de inversión y las nuevas oportunidades de cooperación en Vietnam, sobre la base de resultados concretos, sostenibilidad y beneficio mutuo.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Brendan Nelson, presidente de Boeing. Foto: VNA

En su reunión con Brendan Nelson, presidente de Boeing, el dirigente vietnamita valoró la cooperación de más de tres décadas entre Boeing y el sector de la aviación de Vietnam.



Señaló que la base actual de cooperación es suficientemente amplia para que ambas partes no se limiten a los pedidos de aviones o proyectos individuales, sino que avancen hacia el desarrollo conjunto de un ecosistema aeronáutico de alto valor agregado en Vietnam.



Subrayó que Vietnam aspira a desarrollar capacidades industriales, técnicas, servicios y recursos humanos en el sector aeronáutico que sean competitivas a nivel internacional.



Brendan Nelson señaló que Vietnam es un mercado con gran potencial y condiciones favorables. En los próximos años, Boeing orientará sus actividades en Vietnam hacia el fortalecimiento de su papel como puente para impulsar las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países.



La compañía también apoyará a Vietnam en el estudio, evaluación, mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves y ampliará los centros de formación de pilotos e ingenieros, añadió.



Se comprometió un apoyo a las autoridades vietnamitas en la gestión del tráfico aéreo y promoverá la cooperación con socios estadounidenses en el sector de la aviación.



En los próximos años, el secretario general y presidente To Lam propuso que Boeing priorice el fortalecimiento de la posición de Vietnam en su cadena de suministro y, junto con los organismos y empresas vietnamitas, elabore un programa concreto para aumentar el número de empresas vietnamitas que cumplan los requisitos para incorporarse a dicha cadena.



También pidió establecer un programa de largo plazo para el desarrollo de los recursos humanos del sector aeronáutico.



Expresó su deseo de que Boeing continúe compartiendo su experiencia y coordinándose con los organismos y empresas vietnamitas para elevar los estándares de seguridad aérea; mejorar la gestión de datos y la operación de las flotas; desarrollar el mantenimiento predictivo y digitalizar las operaciones de mantenimiento; optimizar los horarios de vuelo, el consumo de combustible y la eficiencia operativa; mejorar la gestión del tránsito aéreo y la capacidad de explotación; formar personal directivo y técnico del sector aeronáutico; y aumentar la eficiencia en el uso de combustible y reducir las emisiones.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Tim Cook, director ejecutivo de Apple. Foto: VNA

Al dialogar con Tim Cook, director ejecutivo de Apple, el secretario general y presidente To Lam valoró la presencia y las contribuciones de Apple a Vietnam, especialmente a través de su red de socios de producción, la cadena de suministro tecnológico, la formación de recursos humanos, el desarrollo de servicios digitales y el impulso de la innovación.



Destacó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, en la que la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y verde, y el desarrollo del sector privado constituyen importantes motores del crecimiento.



En este contexto, dijo, Vietnam espera que las grandes empresas tecnológicas, incluida Apple, continúen acompañando al país, amplíen la cooperación y contribuyan a fortalecer sus capacidades tecnológicas, la calidad de los recursos humanos y su posición en las cadenas globales de valor.



El dirigente propuso que Apple siga impulsando una cooperación sustantiva, de largo plazo y mutuamente beneficiosa con Vietnam, no solo mediante la ampliación de sus actividades de producción y negocios, sino también contribuyendo al desarrollo del ecosistema de innovación, fortaleciendo las capacidades de las empresas vietnamitas, formando ingenieros y especialistas en tecnología y ayudando a Vietnam a integrarse más profundamente en las cadenas mundiales de suministro tecnológico.



Por su parte, Tim Cook expresó su deseo de ampliar la presencia de Apple en el país, reforzar la cooperación con socios vietnamitas, desarrollar la cadena de suministro, formar recursos humanos y contribuir a la transformación digital y la innovación de Vietnam.



Ambas partes acordaron mantener el intercambio y promover programas de cooperación adecuados en el futuro, contribuyendo así al desarrollo de Vietnam, al crecimiento sostenible de Apple y a las relaciones de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos./.