Vietnam promueve la cultura y los intercambios entre los pueblos de la ASEAN

Phnom Penh (VNA) - La Embajada de Vietnam y empresas vietnamitas en Camboya participaron en un evento con motivo del Día de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), dedicado a promover la solidaridad, la paz y la diversidad cultural entre los países de la región.

Organizada por la Escuela de Idiomas Extranjeros CAM-ASEAN en ocasión del Día Internacional de la Paz, la actividad contó con la participación del viceministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya, Yeap Samnang, embajadores de los países de la ASEAN, estudiantes y público camboyano.

En su intervención, Yeap Samnang destacó el papel de la ASEAN en el mantenimiento de la paz y el desarrollo, y subrayó que los jóvenes desempeñan un papel clave en la construcción de la comunidad mediante la educación, la cultura y los vínculos entre los pueblos.

Por su parte, el director de CAM-ASEAN, Hun Chaya, señaló que el evento buscó acercar a los estudiantes a las culturas de los países de la región y fortalecer la amistad regional.

La Embajada de Vietnam organizó un stand para presentar artesanías, imágenes turísticas y productos típicos de consumo, mientras que empresas como Metfone, Angkor Milk, Vietnam Airlines e IH Travel promocionaron sus marcas y productos. El embajador Nguyen Minh Vu presentó el espacio vietnamita a representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya y de las delegaciones diplomáticas de los países de la ASEAN.

La participación vietnamita contribuyó a promover los intercambios culturales y entre los pueblos dentro de la ASEAN, así como la diplomacia cultural, el turismo y las relaciones de amistad entre Vietnam y Camboya./.

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