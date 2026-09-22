Resolución 59 impulsa a empresas vietnamitas a aprovechar mejor los TLC para aumentar exportaciones

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Resolución 59 orienta a Vietnam a aprovechar mejor su amplia red de tratados de libre comercio (TLC) para ampliar los mercados de exportación y elevar el valor añadido de los productos, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh, principal centro de comercio exterior del país.



En una conferencia sobre promoción de las importaciones, exportaciones y cadenas de suministro, celebrada la víspera, el vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Loc Ha señaló que los TLC ofrecen nuevas oportunidades, pero también exigen elevar la capacidad competitiva de las empresas.



La ciudad ha establecido una estrategia de comercio exterior para 2025-2030, con visión hasta 2050, que fija un crecimiento medio anual de las exportaciones del 10-11% durante 2026-2030. Para 2030, los productos de las industrias de procesamiento y manufactura deberán representar más del 90% de las exportaciones, los de tecnología media y alta alrededor del 70%, y los mercados con TLC más del 75%.



Nguyen Loc Ha destacó la necesidad de convertir las políticas en apoyo concreto a las empresas, mediante un mejor acceso a información sobre mercados y normas técnicas, el aumento de la productividad y la calidad, el desarrollo de marcas y el cumplimiento de estándares internacionales. La urbe también continuará mejorando las infraestructuras portuarias, logísticas y tecnológicas para facilitar la integración en las cadenas de suministro globales.



En los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones de Ciudad Ho Chi Minh alcanzaron 65,83 mil millones de dólares, un 7,82% más interanual, mientras las importaciones sumaron 72,69 mil millones, un aumento del 11,86%, según Le Van Danh, subdirector del Departamento de Industria y Comercio municipal.



Sin embargo, aprovechar los TLC no significa solo beneficiarse de las preferencias arancelarias. Las crecientes exigencias en materia de calidad, normas técnicas, medio ambiente y desarrollo sostenible obligan a las empresas a mejorar tanto sus productos como su capacidad de cumplimiento.



Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que, pese a la amplia red de TLC de Vietnam, el uso de las preferencias de algunos acuerdos de nueva generación sigue siendo limitado.



En 2025, la tasa de utilización fue inferior al 10% para el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), alrededor del 34% para el TLC entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y cerca del 38% para el TLC entre Vietnam y el Reino Unido (UKVFTA).



Estos datos evidencian el margen existente para convertir los compromisos comerciales en pedidos y beneficios concretos. Ciudad Ho Chi Minh cuenta con potencial para profundizar su participación en las cadenas de suministro de sectores como electrónica y componentes, confecciones y calzado, madera, alimentos procesados y productos agrícolas y acuáticos.



Ngo Chung Khanh instó a las empresas a avanzar de la simple producción hacia actividades de mayor valor añadido, como tecnología, diseño, componentes, marcas y servicios, mientras que la promoción comercial debería orientarse de manera más específica por sector, producto y comprador.



Por su parte, Bui Ba Nghiem, experto sénior del Departamento de Importaciones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, propuso desarrollar programas de proveedores basados en las necesidades de grandes empresas, inicialmente en sectores como electrónica, mecánica, madera, confecciones y calzado.



La asistencia debería centrarse en productividad, precisión, control de defectos, ensayos, trazabilidad y capacidad de entrega. El resultado debería medirse por los productos aprobados y los contratos ejecutados, más que por el número de empresas participantes.



En esta línea, Ciudad Ho Chi Minh prepara un plan para reforzar las conexiones empresariales por conglomerados, cadenas de valor y cadenas de suministro hasta 2030, vinculando a grandes empresas, compañías con inversión extranjera y empresas nacionales.



La ciudad también prevé diversificar los mercados de exportación hacia regiones con potencial como Oriente Medio, el Sudeste Asiático y América Latina, y pasar de una promoción comercial general a otra especializada por sector, mercado y grupo de compradores./.

VNA