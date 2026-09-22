Política

Vietnam amplía cooperación con USTDA en energía, infraestructura digital y transporte

Vietnam busca ampliar la cooperación con la USTDA en energía, infraestructura digital, transporte, logística y alta tecnología.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Thomas R. Hardy, director interino de la USTDA (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Thomas R. Hardy, director interino de la USTDA (Fuente: VNA)

Nueva York (VNA) - Vietnam busca ampliar la cooperación con la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) en energía, infraestructura digital, transporte y otros sectores estratégicos, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al recibir ayer a Thomas R. Hardy, director interino de la entidad.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita de trabajo del secretario general y presidente To Lam al país norteamericano para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales.

El mandatario valoró el papel de la USTDA en el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países mediante estudios de viabilidad, asistencia técnica y conexión de empresas estadounidenses con proyectos de infraestructura en Vietnam.

Destacó la cooperación existente en energía, redes eléctricas, aviación, ciudades inteligentes e infraestructura digital, que ha facilitado el acceso de Vietnam a tecnologías y experiencias de gestión de Estados Unidos. Señaló que el país necesita grandes inversiones en infraestructura estratégica, energía, transporte, logística, transformación digital y alta tecnología, ámbitos en los que la USTDA puede aportar experiencia y recursos.

Por su parte, Thomas R. Hardy afirmó que la agencia considera a Vietnam un socio importante en el Indo-Pacífico y está dispuesta a seguir apoyando la preparación y desarrollo de proyectos de calidad, al tiempo que facilita una mayor participación de empresas, tecnologías, equipos y servicios estadounidenses en el mercado vietnamita.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Thomas R. Hardy, director interino de la USTDA (Fuente: VNA)


La USTDA puede utilizar herramientas como estudios de viabilidad, asistencia técnica, proyectos piloto y programas de conexión empresarial para acompañar los proyectos desde su preparación hasta la movilización de capital y su ejecución.

En cuanto a las prioridades, el secretario general y presidente To Lam propuso reforzar la coordinación con los organismos y empresas vietnamitas para seleccionar proyectos estratégicos de alto impacto, inicialmente en energía y redes eléctricas, infraestructura digital y centros de datos, aviación, puertos, logística y transporte moderno.

También pidió ampliar la cooperación hacia sectores de alto contenido tecnológico y valor añadido, como inteligencia artificial, infraestructura digital segura, redes eléctricas inteligentes, seguridad energética y soluciones para la transición verde, así como fortalecer los vínculos entre empresas estadounidenses de tecnología, finanzas e infraestructura y sus socios vietnamitas.

Thomas R. Hardy coincidió con estas orientaciones y afirmó que la USTDA coordinará estrechamente con Vietnam para identificar proyectos concretos y viables, movilizar recursos para su preparación y contribuir a profundizar la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países./.

VNA
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