Generación eléctrica flexible: clave para la transición energética de Vietnam

Hanoi (VNA) - La generación a gas natural licuado (GNL) se perfila como una fuente flexible para compensar la variabilidad de las energías renovables, reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y garantizar el suministro de Vietnam durante la transición energética.



Fuente flexible para el sistema eléctrico

Según Bui Quoc Hung, subdirector del Departamento de Electricidad del Ministerio de Industria y Comercio, el aumento de la demanda eléctrica exige mayor fiabilidad, estabilidad y flexibilidad. La generación a GNL puede contribuir a equilibrar la oferta y la demanda, integrar grandes volúmenes de energías renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



Esta orientación forma parte de la estrategia nacional de seguridad energética establecida en la Resolución 70-NQ/TW, emitida el 20 de agosto de 2025, que plantea desarrollar de forma coordinada y diversificada las fuentes de energía, priorizando las renovables, las nuevas energías y las energías limpias, junto con la energía nuclear y la generación a gas, y reducir gradualmente la proporción de electricidad generada con carbón.



Según el Plan Nacional de Electricidad VIII ajustado, la generación termoeléctrica a GNL alcanzará 22.524 MW para 2030, equivalente a alrededor del 9,5–12,3% de la capacidad destinada a cubrir la demanda interna. El plan contempla además 2.000–3.000 MW de fuentes flexibles de arranque rápido para mantener la estabilidad del sistema a medida que aumente la participación de las renovables.



El viceministro Nguyen Sinh Nhat Tan señaló que Vietnam debe desarrollar para 2030 la capacidad de importación de GNL, establecer centros energéticos equilibrados entre las regiones y priorizar las infraestructuras de importación, almacenamiento y consumo, además de desarrollar de forma coordinada toda la cadena de valor del combustible.



Desbloquear los proyectos de GNL

El Plan Nacional de Electricidad VIII ajustado prevé 22 proyectos de generación a GNL durante 2025–2035, de los cuales 15, con 22.524 MW, deberán entrar en operación antes de 2030. Entre los avances figura la entrada en operación comercial de las centrales Nhon Trach 3 y 4.



Sin embargo, numerosos proyectos siguen afrontando dificultades. Según Le Ba Quy, director de la Junta de Gestión de Proyectos Eléctricos de PV Power, los principales obstáculos de infraestructura son la red de transmisión y la liberación de terrenos para las instalaciones de uso común.



El desafío también es financiero. El GNL depende de las importaciones y su precio está condicionado por el mercado internacional, los costos de transporte, el tipo de cambio y factores geopolíticos. Al mismo tiempo, las centrales requieren grandes inversiones y financiación a largo plazo, lo que dificulta equilibrar los costos del combustible, el precio de la electricidad y la recuperación del capital.



El profesor asociado y doctor Tran Dinh Thien consideró necesario garantizar la viabilidad económica de los proyectos mediante un marco jurídico adecuado, especialmente en las disposiciones relacionadas con la Ley de Electricidad modificada.



Por su parte, el doctor Nguyen Quoc Thap, presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Vietnam, propuso clasificar los proyectos en tres grupos: los que puedan alcanzar la decisión final de inversión (FID) en 6–18 meses; los que necesiten completar procedimientos; y los que afronten dificultades graves y requieran soluciones específicas.



Entre las medidas planteadas figura ampliar el mecanismo de compra directa de electricidad (DPPA) a los proyectos de GNL para facilitar compromisos de adquisición a largo plazo e incentivar inversiones en infraestructura de transmisión. Ngo Tri Long propuso además contratos de compraventa de electricidad (PPA) flexibles y tarifas que incluyan un cargo por capacidad.



La Resolución 70-NQ/TW exige resolver las dificultades de los proyectos de generación a gas y GNL, especialmente en los mecanismos de compra y venta de electricidad, y desarrollar un mercado eléctrico competitivo y transparente con contratos PPA estables y de largo plazo.



También se plantea establecer mecanismos para los servicios auxiliares que generen ingresos adicionales. Resolver simultáneamente los obstáculos institucionales, de infraestructura, tarifas, contratos, movilización de generación y financiación permitirá que la generación a GNL contribuya a reforzar la seguridad energética y respaldar el desarrollo socioeconómico y los objetivos de crecimiento del país./.

VNA