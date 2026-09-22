Vietnam busca atraer nueva generación de inversiones extranjeras

Hanoi (VNA) - La Resolución 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera directa (IED) establece el objetivo de atraer una nueva generación de IED, en la que la alta tecnología, la innovación y la infraestructura constituyen pilares fundamentales.

En los primeros ocho meses de 2026, el capital de IED desembolsado alcanzó los 17,25 mil millones de dólares, un 12% más que en el mismo período del año anterior y el nivel más alto de los últimos cinco años, lo que evidencia que el atractivo de Vietnam se está consolidando sobre nuevas ventajas.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la industria de transformación y manufactura mantuvo su papel predominante, con 14,24 mil millones de dólares, equivalentes al 82,6% del total de la IED desembolsada.

Solo el norte del país atrajo unos 8,63 mil millones de dólares de IED destinada a la producción, el 80,5% del total de nuevos capitales de IED para la producción de todo el país. De esta cifra, más de 7,03 mil millones de dólares correspondieron a los sectores de computadoras, productos electrónicos y productos ópticos.

La entrada de capital en la producción de alta tecnología está impulsando la demanda de terrenos industriales, fábricas, almacenes y servicios logísticos, al tiempo que plantea mayores exigencias en materia de entorno de inversión e infraestructura. Si anteriormente los costos laborales, la disponibilidad de terrenos y la ubicación geográfica eran considerados las principales ventajas, los inversores prestan cada vez más atención a la transparencia y estabilidad de las políticas, así como a la capacidad de coordinación y apoyo durante la ejecución de los proyectos.

Nguyen Phuoc Thuan, director del Departamento de Arrendamiento Industrial y de Oficinas de la empresa Cushman & Wakefield Vietnam, señaló que estos factores inciden directamente en el calendario de inversión, la eficiencia operativa y las decisiones de asignación de capital a largo plazo.

Según explicó, la orientación hacia una nueva generación de IED también se refleja en la Resolución 10-NQ/TW, que prioriza la alta tecnología, la innovación, el desarrollo sostenible y un ecosistema de inversión integral.

La Ley de Inversión (modificada) y el Decreto 96/2026/ND-CP continúan perfeccionando el entorno de inversión hacia una mayor transparencia, facilidad y competitividad. El mecanismo de “procedimientos especiales de inversión”, junto con los incentivos para sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, los centros de datos y el 5G, busca acortar los plazos de ejecución y facilitar la atracción de capital de alta calidad.

Junto con el marco institucional, las infraestructuras de transporte y logística están desarrollándose para reforzar la conectividad regional. Autopistas, carreteras de circunvalación, ferrocarriles, puertos marítimos, puertos secos y centros logísticos se están planificando para conectarlos con parques industriales, aeropuertos y centros comerciales.

En Hanoi, las comunas de Dong Anh, Me Linh y Soc Son están orientadas a convertirse en polos dinámicos de integración internacional, vinculados a la logística y la industria de alta tecnología en torno al Aeropuerto Internacional de Noi Bai.

La mejora de las políticas y la infraestructura también está impulsando el desarrollo inmobiliario del sector industrial. En el segundo trimestre de 2026, la superficie acumulada de terrenos de parques industriales en el norte superó las 25.200 hectáreas, un aumento interanual del 15,7%. La oferta de naves industriales prefabricada alcanzó unos 5,8 millones de metros cuadrados, mientras que la de almacenes prefabricados se situó en unos 3,6 millones de metros cuadrados.

En el sur del país, la oferta total de almacenes prefabricados alcanzó aproximadamente 6,85 millones de metros cuadrados.

Ante la progresiva reducción de la disponibilidad de terrenos en algunos mercados clave, las fábricas y almacenes de varios pisos se perfilan como una vía para mejorar la eficiencia en el uso del suelo, especialmente adecuada para sectores como la electrónica, los semiconductores, los equipos médicos, la logística y el comercio electrónico.

A medida que la IED se concentra cada vez más en la alta tecnología, el sector inmobiliario industrial ya no compite principalmente por la disponibilidad de terrenos y los precios de alquiler. La calidad de las fábricas, la infraestructura técnica, la conectividad logística y el entorno de políticas están cada vez más vinculados a las decisiones de localización de los inversores, contribuyendo a la formación de un ecosistema productivo más integral en Vietnam./.

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Nguyễn Ngọc Tùng