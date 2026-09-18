Vietnam Airlines prueba soluciones verdes en vuelo entre Hanoi y Londres

Hanoi (VNA) - En un contexto de creciente presión sobre el sector de la aviación para reducir sus emisiones, Vietnam Airlines operó recientemente un “vuelo de demostración sostenible” (Showcase Flight 2026) entre Hanoi y Londres (Reino Unido).



Realizado a bordo de un Boeing 787-9, el vuelo se enmarca en “The Aviation Challenge” (TAC) 2026, iniciativa de la alianza internacional de aerolíneas SkyTeam.



Los datos sobre el consumo de combustible y las emisiones serán evaluados de forma independiente por el Centro Aeroespacial de los Países Bajos (NLR), lo que permitirá medir de manera concreta los resultados de las iniciativas aplicadas.



Dinh Van Tuan, director general adjunto de Vietnam Airlines, subrayó que la transición verde de la aviación no puede limitarse a compromisos a largo plazo, sino que debe traducirse en datos, procesos y cambios concretos en las operaciones.



Con este vuelo entre Hanoi y Londres, la aerolínea refuerza su participación en las iniciativas de SkyTeam y del sector mundial de la aviación destinadas a alcanzar el objetivo de “cero emisiones netas” para 2050.



Vietnam Airlines y sus socios han aplicado diversas medidas, entre ellas tarifas preferenciales para los vehículos eléctricos Green SM, que permiten a los pasajeros desplazarse hasta el aeropuerto, así como la optimización del consumo de combustible, la reducción de emisiones y la adaptación de los servicios a bordo.



Según el Grupo de Acción del Transporte Aéreo (ATAG), el transporte aéreo mundial generó alrededor de 882 millones de toneladas de CO₂ en 2023, equivalentes al 2,05% de las emisiones antropogénicas de CO₂.



Para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, las aerolíneas miembros de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) apuestan, entre otras medidas, por los combustibles sostenibles de aviación (SAF), que deberían contribuir al 65% de las reducciones de emisiones necesarias.



Más allá de este vuelo de demostración, Vietnam Airlines está incorporando progresivamente soluciones sostenibles a sus operaciones habituales. Desde hoy la aerolínea pondrá en marcha “Lotus Green Choice”, una función que permite a los pasajeros optar por no recibir comidas a bordo durante el proceso de facturación en línea.



En 2025, Vietnam Airlines ahorró alrededor de 25.500 toneladas de combustible gracias a la optimización de los planes de vuelo y las rutas aéreas, lo que permitió reducir las emisiones en 83.525 toneladas de CO₂ equivalente. Actualmente, los aviones de nueva generación representan el 52% de su flota, cuya edad media es de 8,7 años.



La aerolínea también utilizó 2.200 toneladas de SAF, con lo que redujo en 5.600 toneladas sus emisiones de CO₂ a lo largo de todo el ciclo de vida. El 27 de mayo de 2024, Vietnam Airlines ya había operado con éxito el vuelo VN660 de Singapur a Hanoi utilizando SAF, convirtiéndose en la primera aerolínea vietnamita en emplear este combustible en un vuelo comercial de pasajeros.



En los servicios a bordo, en 2025 se sustituyeron 5,5 millones de juegos de cubiertos de plástico por cubiertos de madera con certificación FSC en las rutas internacionales, lo que permitió reducir en unas 40 toneladas los residuos plásticos de difícil degradación.



Tras obtener dos premios en el TAC 2025 e incorporarse al sistema CO₂ Connect de la IATA, Vietnam Airlines acogerá en Vietnam el evento “The Aviation Challenge Connect Event” en enero de 2027./.





VNA