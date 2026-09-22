Empresas mexicanas intensifican búsqueda de proveedores en Vietnam

Ciudad de México (VNA)- Las empresas mexicanas muestran creciente interés por buscar y diversificar sus fuentes de suministro en Vietnam a través de las actividades de conexión empresarial en la Exposición sobre la Conexión de la Cadena de Suministro de Productos de Vietnam 2026 (Vietnam International Sourcing - VIS 2026), recientemente organizada en Ciudad Ho Chi Minh.



Según el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en México, la delegación empresarial mexicana que participó en VIS 2026 estuvo integrada por ocho compañías de los sectores de alimentación, artículos para el hogar, calzado, papelería, mobiliario, envases y materias primas para la producción. Las actividades de conexión se tradujeron en resultados concretos, como la firma de contratos, el envío de muestras, solicitudes de cotización y pedidos de prueba.



En declaraciones a la VNA, la consejera comercial de Vietnam en México, Nguyen Thi Trang, explicó que, antes de VIS 2026, la Oficina Comercial de Vietnam en México trabajó con cada empresa para determinar sus necesidades, requisitos técnicos y los grupos de proveedores que buscaba.



Sobre esta base, detalló, la Oficina Comercial coordinó con el Ministerio de Industria y Comercio y otros organismos competentes la selección de socios vietnamitas, la organización de reuniones B2B y visitas directas a varias fábricas.



Los primeros resultados muestran que las actividades de conexión no se limitaron a los encuentros celebrados durante la exposición. Una empresa mexicana firmó un contrato comercial durante su estancia de trabajo en Vietnam, mientras que otras continuaron solicitando cotizaciones y muestras, evaluando proveedores, desarrollando productos y preparando pedidos de prueba.



Entre los productos que despertaron mayor interés figuran los artículos para el hogar, el mobiliario, los alimentos, los productos agrícolas, la papelería y los envases.



Las empresas mexicanas también valoraron la posibilidad de reunirse directamente con los proveedores y visitar sus instalaciones de producción, lo que les permitió comprobar la capacidad y escala de producción, los sistemas de control de calidad, la capacidad para desarrollar muestras y fabricar productos bajo marca propia, así como el cumplimiento de los requisitos de los mercados de importación.



Algunas empresas propusieron que en las próximas ediciones de VIS se incremente la presencia de fabricantes especializados por sectores y que se facilite con antelación información sobre productos, capacidades de producción, certificaciones y mercados de exportación. Esto permitiría a los compradores seleccionar de forma más proactiva a sus posibles socios y centrar las reuniones en oportunidades con mayor potencial de convertirse en operaciones comerciales.



Los resultados de VIS 2026 también ponen de manifiesto la efectividad de las actividades de promoción comercial desarrolladas desde México. Antes del evento, la Oficina Comercial de Vietnam en México promocionó VIS 2026 en foros, ferias y encuentros empresariales, además de presentar el entorno de negocios, la capacidad productiva y los principales sectores exportadores de Vietnam.



Durante Expo ANTAD 2026, la Oficina Comercial mantuvo contactos con importadores, distribuidores, cadenas minoristas y empresas de logística para conocer las necesidades del mercado y presentar la oferta de productos vietnamitas.



La Oficina Comercial también coordinó con organizaciones empresariales mexicanas, entre ellas el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), para presentar las oportunidades de cooperación e invitar a empresas a participar en VIS 2026.



En el seminario de conexión empresarial Vietnam-Veracruz, celebrado en julio de 2026, la Oficina Comercial presentó la capacidad productiva y exportadora de Vietnam y las oportunidades de cooperación en el marco del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), facilitando así el contacto entre empresas locales y fabricantes y exportadores vietnamitas.



Según datos de la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral entre Vietnam y México alcanzó los 8,17 mil millones de dólares en 2025. Vietnam exportó productos por valor de 7 mil millones de dólares e importó 1,14 mil millones de dólares.



En los primeros ocho meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 7,25 mil millones de dólares, un 38,8% más que en el mismo período de 2025. Las exportaciones vietnamitas sumaron 6,27 mil millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 981,15 millones de dólares./.

VNA