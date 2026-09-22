OANA cumple 65 años y debate el futuro del periodismo regional

Moscú (VNA) - La Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) celebró el 21 de septiembre su 65.º aniversario en el marco del Foro de Medios de OANA, efectuado en Moscú, Rusia, donde representantes de 24 agencias miembros debatieron los principales desafíos del periodismo en la era digital.



El presidente ruso, Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación a la organización. Al acto asistieron el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov; la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova; el director general de la Global Fact-Checking Network (GFCN), Vladimir Tabak; y el director general de la Agencia de Noticias de Rusia (TASS) y actual presidente de OANA, Andrey Kondrashov.



La delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) estuvo encabezada por su directora general, Vu Viet Trang, quien también mantuvo reuniones bilaterales con dirigentes de varias agencias de noticias.



En su mensaje, Putin destacó la contribución de OANA al desarrollo del periodismo regional y su papel en la promoción de un entorno mediático basado en la calidad, la objetividad y el profesionalismo.



Durante el foro, los participantes analizaron tres temas principales: la lucha contra las noticias falsas, el uso y los aspectos éticos de la inteligencia artificial (IA) en los medios y las estrategias para mantener la calidad y los estándares periodísticos.



Dmitry Peskov señaló que las agencias de noticias afrontan desafíos sin precedentes debido al rápido desarrollo tecnológico y a los cambios en el contexto mundial, por lo que deben seguir desempeñando un papel importante en el suministro de información oficial y la lucha contra la desinformación.



Nguyen Duc Vu, director del Centro Técnico de la VNA, presentó una ponencia sobre la construcción y gestión de bases de datos y la aplicación de la IA en la agencia.



En el marco del foro, OANA y la GFCN firmaron un Memorando de Entendimiento para ampliar la cooperación en la verificación de información. El acuerdo permitirá a las agencias miembros utilizar la plataforma de GFCN para publicar información oficial, verificar contenidos y ofrecer respuestas y refutaciones.



Al margen del evento, Vu Viet Trang mantuvo reuniones con dirigentes de TASS, BERNAMA de Malasia, YONHAP de Corea del Sur, AZERTAC de Azerbaiyán, TRC de Kazajistán y Anadolu de Turquía.



Las partes intercambiaron experiencias sobre la transformación digital, IA y modelos operativos, así como propuestas para fortalecer la formación profesional, las exposiciones fotográficas conjuntas y la coproducción de contenidos sobre cultura, turismo y deporte.

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, y el director general de MONTSAME, Enkh-Orshikh Khurlee, firman un nuevo acuerdo de cooperación. (Foto: VNA)



Asimismo, Vu Viet Trang y el director general de MONTSAME de Mongolia, Enkh-Orshikh Khurlee, firmaron un nuevo acuerdo de cooperación, actualizado para adaptarse a las tendencias del periodismo moderno y contribuir al fortalecimiento de la Asociación Integral entre Vietnam y Mongolia.



La VNA también obtuvo el segundo premio en la categoría de Mejor Artículo de los Premios OANA 2026 por el reportaje longform "La cultura, principal motor del desarrollo de Hanoi a través de los siglos".

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, recibe el segundo premio de los Premios OANA 2026 de manos de Andrey Kondrashov, director general de TASS y presidente en ejercicio de OANA. (Foto: VNA)



Fundada el 22 de diciembre de 1961 en Bangkok por iniciativa de la UNESCO, OANA cuenta actualmente con 41 agencias miembros de 33 países. La organización tiene como objetivos reducir el desequilibrio informativo en Asia-Pacífico y promover la paz y el entendimiento entre los países, mientras que su cooperación actual se centra en el intercambio directo de información y la colaboración profesional dentro y fuera de la región./.