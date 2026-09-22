Vietnam conquista el bronce en el Campeonato SEABA U17 de baloncesto 3x3

Yakarta (VNA) - La selección femenina sub-17 de Vietnam ganó la medalla de bronce en el Campeonato SEABA U17 de baloncesto 3x3 del Sudeste Asiático 2026, tras imponerse 20-9 a Singapur en el partido por el tercer puesto.



El torneo se disputó los días 19 y 20 de septiembre en Batam, Indonesia, con la participación de equipos juveniles de Brunéi, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. En la categoría femenina compitieron cinco selecciones, que disputaron una liguilla a una vuelta antes de que las cuatro primeras avanzaran a semifinales.



Vietnam, integrado por Do Hoai Thuong, Ralph Le Chi Lucienne, Vo Hoang Binh y Nguyen Ha Anh, bajo la dirección del entrenador Ryan Monteclaro, logró tres victorias en la fase de grupos y solo perdió ante la anfitriona Indonesia, resultado que le permitió terminar segunda.



En semifinales, Vietnam se enfrentó a Tailandia y llegó a situarse 12-9 por delante a falta de 1 minuto y 43 segundos. Sin embargo, el décimo error colectivo permitió a Tailandia remontar y ganar 17-13.



Tras quedar fuera de la final, las vietnamitas se recuperaron para vencer con claridad a Singapur por 20-9 y hacerse con el bronce.



En el torneo masculino, Vietnam terminó quinto entre seis equipos después de que uno de sus jugadores se lesionara en el primer partido, lo que obligó al conjunto a disputar el resto de la competición con solo tres integrantes.



Esta fue la segunda participación de Vietnam en el Campeonato SEABA U17 de baloncesto 3x3, una experiencia que permite a los jóvenes jugadores medirse a rivales regionales y acumular experiencia para futuras competiciones./.

VNA