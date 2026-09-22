Máximo dirigente se reúne con comunidad vietnamita en Estados Unidos

Nueva York (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con la delegación vietnamita de alto nivel, asistió el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York, a un programa artístico y se reunió con la comunidad vietnamita en Estados Unidos.



La actividad formó parte de su viaje a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales.



El evento reunió a más de 2.000 participantes, incluidos funcionarios de las Naciones Unidas, amigos estadounidenses e internacionales y numerosos representantes de la comunidad vietnamita en Estados Unidos.



En el evento, el mandatario expresó su satisfacción por el crecimiento de la comunidad vietnamita en Estados Unidos, que mantiene su dinamismo y una buena integración en la sociedad local, realiza aportes positivos al país de acogida y contribuye a promover la amistad y la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos.



Al informar a la comunidad sobre los logros de desarrollo de Vietnam en los últimos años, destacó que el país ha registrado avances importantes y amplios en diversos ámbitos.



Las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos también se han profundizado y hecho más sustantivas, con una cooperación que abarca el comercio, la inversión, la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación, la defensa y seguridad y la superación de las consecuencias de la guerra. A partir de las diferencias y el doloroso legado del pasado, ambos países han ido construyendo confianza, ampliando la cooperación y promoviendo intereses estratégicos compartidos., señaló.



El dirigente expresó su orgullo por una comunidad vietnamita trabajadora, dinámica y resiliente, que mantiene fuertes vínculos con su patria y sus raíces.





Los artístas actúan en el programa. Foto: VNA

También destacó a las nuevas generaciones de vietnamitas residentes en Estados Unidos, que tienen oportunidades de estudiar en universidades de prestigio, trabajar para grandes empresas, investigar en laboratorios avanzados y crear empresas basadas en nuevas tecnologías. Estos son sus propios logros, el orgullo de la comunidad y también parte del futuro de la nación vietnamita, afirmó.



Señaló que el 2 de agosto de 2026, el Buró Político emitió la Resolución Nº 23-NQ/TW sobre los asuntos relativos a los vietnamitas en el extranjero, concretando las principales orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido y marcando un nuevo avance en el pensamiento del Partido: considerar a los vietnamitas residentes en el extranjero no solo como una parte inseparable de la nación vietnamita, sino también como un importante recurso estratégico que contribuye a la fuerza general del país.



En adelante, el Partido y el Estado continuarán perfeccionando las instituciones, mecanismos y políticas de manera coordinada, abierta y con medidas innovadoras para conectar, atraer y aprovechar eficazmente los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero, especialmente intelectuales, expertos, empresarios, científicos y jóvenes vietnamitas residentes fuera del país, afirmó.



El dirigente subrayó que, en la nueva etapa de desarrollo, Vietnam debe seguir aprovechando la fuerza de la gran unidad nacional y, al mismo tiempo, la fuerza de la época.



Es necesario conectar los recursos nacionales e internacionales, señaló, y agregó que los recursos materiales deben ir acompañados de los intelectuales, mientras que la fuerza de los más de 100 millones de vietnamitas residentes en el país debe vincularse con la de los 6,5 millones de vietnamitas que viven, estudian y trabajan en todo el mundo.



La comunidad vietnamita en Estados Unidos es la mayor comunidad vietnamita residente en el extranjero y tiene una historia marcada por profundos cambios ocurridos en Vietnam durante el siglo XX. Está integrada por personas de distintas generaciones, orígenes y perspectivas sobre la historia. Sin embargo, To Lam afirmó: “Vietnam es uno, el pueblo vietnamita es uno”, una verdad perdurable que nunca cambiará.



Compartió que, tras vivir la guerra y la división, con sus profundas pérdidas y sufrimientos, los vietnamitas valoran aún más el significado de la paz.



Todos desean que las futuras generaciones hereden los valores positivos que aporta la paz, entre ellos una vida pacífica, la libertad para trabajar, estudiar y crear, la compasión, la tolerancia, la confianza, la solidaridad y la aspiración de construir un Vietnam cada vez más próspero, civilizado y feliz, señaló.



El dirigente exhortó a la comunidad a dejar atrás el pasado y unir esfuerzos para construir el futuro de la nación, lo que también significa garantizar un futuro mejor para sus hijos y nietos.



Llamó a los vietnamitas en Estados Unidos a contribuir, mediante acciones concretas, a hacer realidad la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero. Entre ellas mencionó la ampliación de las redes internacionales de intelectuales vietnamitas, la conexión entre empresas vietnamitas y empresas de vietnamitas residentes en Estados Unidos y la creación de más programas de intercambio para estudiantes, profesores y expertos.



También alentó a crear oportunidades para que los jóvenes vietnamitas residentes en Estados Unidos regresen a Vietnam para realizar prácticas, investigaciones y proyectos empresariales, así como proyectos conjuntos en ciencia, tecnología, educación, salud, cultura e innovación, contribuyendo a construir nuevos puentes entre los dos países.



Subrayó que Vietnam siempre acoge y valora todas las contribuciones, tanto las realizadas directamente como las que se hacen desde la distancia.



El dirigente también exhortó a los vietnamitas en Estados Unidos a preservar la lengua vietnamita y transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales, las costumbres y las tradiciones de la nación, considerados vínculos duraderos que unen a cada vietnamita con su patria y sus raíces.



Al mismo tiempo, pidió a la comunidad desempeñar el papel de “embajadores culturales”, acercando la identidad vietnamita al pueblo estadounidense y a los amigos internacionales.



Con motivo del encuentro, el secretario general y presidente To Lam y miembros de la comunidad vietnamita en Estados Unidos disfrutaron de un programa artístico especial que combinó cine y música para recrear el camino recorrido por Vietnam desde la lucha por la independencia y la reunificación nacional hasta la renovación, la integración internacional y el desarrollo./.