Vietravel Airlines incorpora otro Airbus A321 para la temporada alta de fin de año

Hanoi (VNA) - Vietravel Airlines recibió este lunes en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en Hanoi, un nuevo Airbus A321, identificado como VN-A292, con el que reforzará su capacidad operativa durante la temporada alta de finales de 2026 y el Año Nuevo Lunar (Tet) 2027.



La aeronave, configurada con 228 asientos, entrará en servicio el 1 de octubre, una vez completados los procedimientos técnicos y operativos establecidos.



La incorporación forma parte del plan de expansión de la flota de Vietravel Airlines para 2026 y permitirá reforzar las rutas existentes, mejorar la estabilidad de los horarios y ampliar la capacidad para abrir nuevas conexiones nacionales e internacionales.



A partir del 1 de octubre, la aerolínea prevé operar las rutas Ciudad Ho Chi Minh-Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh-Thanh Hoa. En el mercado internacional, ultima los preparativos para poner en servicio regular la ruta Hanoi-Shenzhen (China), que se sumará a la conexión Ciudad Ho Chi Minh-Shenzhen, operativa desde agosto de 2026.



De cara al Tet 2027, Vietravel Airlines ya puso a la venta los billetes para facilitar la planificación anticipada de los viajes. Las tarifas parten de 68.000 dongs (2.61 dólares) por trayecto, sin incluir impuestos ni tasas, y varían según la ruta, el momento de compra y las condiciones aplicables.



La aerolínea también ofrece políticas tarifarias flexibles para las distintas categorías de billetes, incluida la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo o el nombre del pasajero conforme a las condiciones establecidas.



Con estas medidas, Vietravel Airlines busca ampliar la oferta y ofrecer mayor flexibilidad de rutas y horarios durante uno de los períodos de mayor demanda de viajes del año./.

VNA