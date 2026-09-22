Turismo

Vietravel Airlines incorpora otro Airbus A321 para la temporada alta de fin de año

Vietravel Airlines incorpora un nuevo Airbus A321 para reforzar su capacidad durante la temporada alta de 2026 y el Tet 2027 y abrir nuevas rutas.

Vietravel Airlines incorpora un Airbus A321 para reforzar vuelos de fin de año. (Foto: Vietravel Airlines)
Vietravel Airlines incorpora un Airbus A321 para reforzar vuelos de fin de año. (Foto: Vietravel Airlines)

Hanoi (VNA) - Vietravel Airlines recibió este lunes en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en Hanoi, un nuevo Airbus A321, identificado como VN-A292, con el que reforzará su capacidad operativa durante la temporada alta de finales de 2026 y el Año Nuevo Lunar (Tet) 2027.

La aeronave, configurada con 228 asientos, entrará en servicio el 1 de octubre, una vez completados los procedimientos técnicos y operativos establecidos.

La incorporación forma parte del plan de expansión de la flota de Vietravel Airlines para 2026 y permitirá reforzar las rutas existentes, mejorar la estabilidad de los horarios y ampliar la capacidad para abrir nuevas conexiones nacionales e internacionales.

A partir del 1 de octubre, la aerolínea prevé operar las rutas Ciudad Ho Chi Minh-Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh-Thanh Hoa. En el mercado internacional, ultima los preparativos para poner en servicio regular la ruta Hanoi-Shenzhen (China), que se sumará a la conexión Ciudad Ho Chi Minh-Shenzhen, operativa desde agosto de 2026.

De cara al Tet 2027, Vietravel Airlines ya puso a la venta los billetes para facilitar la planificación anticipada de los viajes. Las tarifas parten de 68.000 dongs (2.61 dólares) por trayecto, sin incluir impuestos ni tasas, y varían según la ruta, el momento de compra y las condiciones aplicables.

La aerolínea también ofrece políticas tarifarias flexibles para las distintas categorías de billetes, incluida la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo o el nombre del pasajero conforme a las condiciones establecidas.

Con estas medidas, Vietravel Airlines busca ampliar la oferta y ofrecer mayor flexibilidad de rutas y horarios durante uno de los períodos de mayor demanda de viajes del año./.

VNA
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